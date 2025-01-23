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經濟

內地居民存款大增 海外投資商機大

【明報專訊】人民銀行持續減息，銀行在內地經營的淨息差收窄，匯控（0005）亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建認為，從疫情以來，內地居民存款大為增加，惟內地投資機會較為單一，有投資海外需求，該行可將境外投資機遇帶到內地，財富管理業務不但有結構性機遇，而且是剛剛開始。

大眾富裕客群增長空間大

匯控去年6月完成收購花旗中國個人財富管理業務，廖宜建指雖然已接收其QDII （合格境內機構投資者）額度，額度已為市場領先，但仍遠低於市場需求。他認為該行在內地大眾富裕（mass affluent）客群還有很大增長空間。

企業銀行方面，廖宜建表示，該行不止服務客戶的本地業務，更多是透過該行全球網絡，協助「引進來」的跨國企業和「走出去」的中資企業，為企業的跨境業務提供支付和資金管理方案。即使存在政治爭議，大型美國企業仍在內地發展，去年該行在內地與美國、歐洲、中東和東南亞的貿易走廊業務均有增長。

前海新辦公大樓投資逾40億

匯控在深圳前海的新辦公大樓「HyQ前坊」昨日揭幕，為匯控在華南地區投資持有的首座綜合辦公大樓，總投資超過40億元人民幣。大樓樓高25層及設4層地庫，寫字樓建築面積約5萬平方米，匯控使用其中5層，包括匯豐中國深圳分行、匯豐前海證券和匯豐軟件發展（廣東）進駐，亦出租予向港交所（0388）等公司。匯豐銀行主席王冬勝稱，名字中的「y」倒過來是一個「人」字，命名代表匯豐與前海透過人才連起來，相互合作、不斷創新。

相關字詞﹕廖宜建 王冬勝 財富管理 匯控 匯豐 人民銀行

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