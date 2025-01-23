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芙蓉山綠化地申建608伙 規劃署不反對

【明報專訊】有財團就荃灣一幅約12萬方呎的綠化地，申請改劃興建私人住宅，興建608伙，另設328個牀位，總樓面涉約37.37萬方呎。該申請將於明日城規會會議中審理，據規劃署文件顯示，該署原則上不反對，料可獲通過。

資料顯示，上述地點位於荃灣芙蓉山丈量約份第453約數個地段，地盤面積約12.46萬方呎，申請人以3倍地積比率發展，計劃興建兩幢19至21層高住宅大廈，提供608伙住宅單位，另建1幢非住宅物業作安老院舍，提供327個牀位，總樓面37.37萬方呎。

美田路住宅地明截標 估值逾5.4億

此外，中小型住宅地、位於沙田大圍美田路沙田市地段第651號住宅用地，可建樓面19.37萬方呎，提供約360伙住宅，將於明日截標。美聯測量師行董事林子彬表示，項目發展規模較細，投資額及風險相對較低，早前兩幅沙田區的住宅地皮均成功標售，區內未來新供應亦不多，料對市場有吸引力。

他分析，目前市場仍處於高息環境，料發展商出價仍審慎，估計項目將吸引中大型發展商競投為主。綜合市場估計，地皮估值約5.4億至約7.8億元，預計每方呎樓面地價2800至4000元。

資料顯示，上述地皮面積約38,750方呎，指定作私人住宅用途，地皮呈長條形，鄰近居屋美城苑、美松苑，並毗鄰私人屋苑翠景花園、恒峰花園等，距離港鐵大圍站約10至15分鐘步程。

相關字詞﹕美田路地皮 林子彬 城規會 芙蓉山

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