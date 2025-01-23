鄧成波家族18.7億蝕讓觀塘麗東酒店

南洋商業銀行債主變業主

上述觀塘麗東酒店，原由鄧成波家族於2022年3月以31億元放售，惟未獲承接。資料顯示，物業上月底終以18.7億元售出，即較近3年前放售價大減12.3億元或40%，該家族2017年以22.48億元購入有關物業，帳面蝕3.78億元或約17%；至於新買家為2017年曾為該物業承做按揭的南洋商業銀行，翻查資料，上述物業2007年落成，樓高32層，佔地約1.9萬方呎，總樓面面積約23.53萬方呎，共598間客房，以現成交價計，平均每房間售價312.7萬元。

28Hse高層5800萬購億京廣場2期

事實上，工商物業市場蝕不少蝕讓，吸引用家入市。其中主打網上放盤的地產置業網站28Hse，其高層上月底以約5800萬元購入長沙灣億京廣場2期27樓01至04室，面積共9004方呎，呎價約6442元，新買家為7廣告有限公司，公司董事為28Hse營運總監梁家齊。原業主2013年約8402萬元購入，現帳面蝕讓約2602萬元，蝕幅約31%。資料顯示，28Hse現有寫字樓位於億京廣場2期，由梁家齊名下公司於2013年以約2914.5萬元購入，面積約3478方呎，當年呎價達8380元，而該公司今次入市，不排除今次作擴充業務之用。

此外，三湘集團最新以約2.8億元售出三湘九龍灣貨運中心一籃子低層單位連車位，涉約10.3萬方呎樓面，呎價約2700元，買家為近年多次入市該廈的澳洲基金嘉民集團（Goodman Group）相關人士。

小肥羊迴轉火鍋店月租10萬進駐長沙灣

另中原（工商舖）商舖部高級分區營業董事黃少康表示，長沙灣元州街249至263號睿峰地下02至04號舖，建築面積約1541方呎，月租約10萬元，呎租約64元，租客為內地著名火鍋品牌小肥羊集團，為該品牌在港第二家分店外，更為該品牌首間迴轉火鍋店。目前，睿峰商場出租率達七成，地舖尚餘1個待租，意向呎租約64元。