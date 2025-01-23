明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

皇都新春後開價首批料78伙 6盤共涉1247伙爭成蛇年頭炮盤

【明報專訊】雖然農曆新年將至，但發展商未有放慢推盤步伐，樓花期長約23個月、新世界（0017）發展的北角皇都，目前正招標推售3房至4房大單位，發展商昨表示，項目一房及兩房戶，最快農曆新年過後，下月以價單形式登場，料首批將不少於78伙。此外，連同其他新盤共6個項目，各發展商均希望旗下新盤搶先成為蛇年頭炮，共涉1247伙（見表）。

明報記者 江俊洋

皇都昨日首度向傳媒開放項目1個4房雙套示範單位，新世界營業及市務（特別項目）部總監何家欣表示，將於新春後公布項目首張價單，首批將不少於78伙或約20%，料成為集團蛇年頭炮盤。價單推出單位主要為項目的Signature Zone（即27樓以下單位），主打一至兩房戶型，實用介乎306至621方呎，可留意是Signature Zone有小量為連平台特色戶。何相信，項目細單位將受資深投資者追捧。

一房306呎起 首批包括一房兩房戶

除了皇都外，另有5個全新項目擬於新春後登場，其中不乏港島盤，包括信置（0083） 等發展的中環ONE CENTRAL PLACE，以及宏安地產（1243）的鴨脷洲Coasto，兩者將以現樓形式售出。另外，新地（0016）已預告旗下天水圍YOHO WEST PARKSIDE有望最快下月登場，加上啟德天璽‧天及西沙十四鄉1A期，該集團本季料將有約2000伙應市；而同系沙田瓏珀山，最新標售King Tower 2的25樓C室，實用986方呎3房1套間隔，成交價1893.7萬元，呎價約1.92萬元。

畔海今年開齋 海外專才近5700萬購洋房

會德豐發展、已屆現樓的藍田KOKO系列，去年第四季共錄得49宗成交，即日起開放全新現樓單位予公眾參觀，分別位於第7座25樓A室頂層連天台特色戶，屬實用958方呎、3房1套間隔，天台可享維港海景；另一間為第9座18樓A室、實用529方呎、兩房間隔，連裝修及家具展示。

新界洋房再錄大額成交，英皇國際（0163）旗下屯門大欖畔海，新錄今年首宗成交，招標售出6號洋房，成交價5682.5萬元，屬實用3290方呎4房3套間隔、附花園及天台等，實呎約1.73萬元，買家成交期為180日，買家為海外專才。

港鐵（0066）與嘉里（0683）等合作的黃竹坑港島南岸海盈山，據成交紀錄冊顯示，繼剛過去的周二售出11伙後，昨日再連沽4伙，共套現逾5600萬元，成交價最高單位為2A座32樓D室，實用613方呎，兩房一套間隔，作價1669.05萬元，呎價2.72萬元。另外，據美聯研究中心數據，去年12月全港累積貨尾量（包括樓花及現樓）錄約21,674伙，較2023年同期約21,886伙減少約1%。

相關字詞﹕海盈山 專才入市 貨尾 畔海 農曆新年 皇都 新盤

上 / 下一篇新聞