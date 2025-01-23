皇都新春後開價首批料78伙 6盤共涉1247伙爭成蛇年頭炮盤

明報記者 江俊洋

皇都昨日首度向傳媒開放項目1個4房雙套示範單位，新世界營業及市務（特別項目）部總監何家欣表示，將於新春後公布項目首張價單，首批將不少於78伙或約20%，料成為集團蛇年頭炮盤。價單推出單位主要為項目的Signature Zone（即27樓以下單位），主打一至兩房戶型，實用介乎306至621方呎，可留意是Signature Zone有小量為連平台特色戶。何相信，項目細單位將受資深投資者追捧。

一房306呎起 首批包括一房兩房戶

除了皇都外，另有5個全新項目擬於新春後登場，其中不乏港島盤，包括信置（0083） 等發展的中環ONE CENTRAL PLACE，以及宏安地產（1243）的鴨脷洲Coasto，兩者將以現樓形式售出。另外，新地（0016）已預告旗下天水圍YOHO WEST PARKSIDE有望最快下月登場，加上啟德天璽‧天及西沙十四鄉1A期，該集團本季料將有約2000伙應市；而同系沙田瓏珀山，最新標售King Tower 2的25樓C室，實用986方呎3房1套間隔，成交價1893.7萬元，呎價約1.92萬元。

畔海今年開齋 海外專才近5700萬購洋房

會德豐發展、已屆現樓的藍田KOKO系列，去年第四季共錄得49宗成交，即日起開放全新現樓單位予公眾參觀，分別位於第7座25樓A室頂層連天台特色戶，屬實用958方呎、3房1套間隔，天台可享維港海景；另一間為第9座18樓A室、實用529方呎、兩房間隔，連裝修及家具展示。

新界洋房再錄大額成交，英皇國際（0163）旗下屯門大欖畔海，新錄今年首宗成交，招標售出6號洋房，成交價5682.5萬元，屬實用3290方呎4房3套間隔、附花園及天台等，實呎約1.73萬元，買家成交期為180日，買家為海外專才。

港鐵（0066）與嘉里（0683）等合作的黃竹坑港島南岸海盈山，據成交紀錄冊顯示，繼剛過去的周二售出11伙後，昨日再連沽4伙，共套現逾5600萬元，成交價最高單位為2A座32樓D室，實用613方呎，兩房一套間隔，作價1669.05萬元，呎價2.72萬元。另外，據美聯研究中心數據，去年12月全港累積貨尾量（包括樓花及現樓）錄約21,674伙，較2023年同期約21,886伙減少約1%。