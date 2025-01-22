明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
睇樓手冊

睇樓手冊

BEACON PEAK位處九龍半山 主打三四房

BEACON PEAK

【明報專訊】位處九龍半山的延坪道，新盤供應量向來較少，其中延坪道9號全新樓盤BEACON PEAK，由內房世茂（0813）發展，共分為2期，第1期提供332伙分層住宅，戶型涵蓋兩房至4房，大部分單位實用屬1000呎以上、並享翠綠山林景致，以及九龍鬧市至昂船洲大橋一帶海景，料成鄰近地區換樓客新目標。

明報記者 歐陽慧恩

攝影 盧曼盈、賴俊傑

BEACON PEAK率先推出第1期，由6座住宅大樓組成，標準單位實用面積由712至2020方呎，由於第2期屬洋房項目，料第1期的兩房戶，為整個屋苑的入門單位。

單位總數332伙 兩房712呎起

今期項目除設有7個實用介乎2493至3165方呎的特色大戶外，標準3房、4房戶型亦略有細分，但所有單位均設套房。至於屬入場門檻最低的兩房1套戶，實用712至728方呎，設32伙、佔比約10%；3房1套連多功能房、3房雙套連多功能房單位，實用748至1769方呎、設163伙、佔比49%；4房雙套連多功能房、4房3套連多功能房大單位，實用1462方呎至2020方呎，設130伙、佔比39%。換言之，3房、4房單位合共有293伙，佔今期單位總數332伙的88%。

高層遠眺昂船洲大橋海景

今次介紹的現樓示範單位，為第1期2座19樓A室，實用1711方呎4房雙套連工作間間隔，設獨立升降機大堂，並配置大型入牆儲物櫃，可放置鞋及外出衣物。步入大廳後，可見空間寬敞，開則方正，由於客飯廳面積達470方呎，放置大型餐枱、兩組大型梳化等家具後，仍具充足活動空間。

大廳連接露台，不但增加室內採光度，亦令視野更廣闊；由於屋苑位置較高，加上附近居住密度低，視野可遠至昂船洲大橋一帶海景。

值得一提，廚房除配備一系列配套家電外，大廳亦有部分電器配置，如Miele嵌入式咖啡機及Sub-zero酒櫃等，屬同類單位的交樓標準配套，非示範單位獨有，可方便住戶日常及與朋友聚會時使用。

睡房座向景觀與大廳相同

睡房方面，四間房的座向、景觀均與大廳相同，設計師利用淺調大地色系，以及多盞圓形吊燈貫徹廳、房的設計風格。主人套房除寢區外，亦設衣帽間，可擺放大量衣物，而套廁同樣佈局分明，採用乾濕分離設計，設有沐浴區及浴缸。單位的套廁及客廁，均屬有窗的「明廁」，加上以白色為主調，整體觀感明亮。

■有片睇，如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

[睇樓手冊]

相關字詞﹕豪宅新盤 睇樓手冊 現樓新盤 新盤推售 現樓示位 新盤市場 世茂 BEACON  PEAK

上 / 下一篇新聞

特朗普未提加華關稅 恒指6連升 舊換新帶動手機股 停回購騰訊逆市跌
特朗普未提加華關稅 恒指6連升 舊換新帶動手機股 停回購騰訊逆市跌
瑞穗：短期降低人民幣貶值風險
瑞穗：短期降低人民幣貶值風險
新世界據報抵押逾千億物業融資
新世界據報抵押逾千億物業融資
碧桂園稱有足夠資金應付營運 復牌升18％
碧桂園稱有足夠資金應付營運 復牌升18％
正榮地產：大股東涉違法被採取強制措施
正榮地產：大股東涉違法被採取強制措施
陳茂波赴達沃斯經濟論壇 推介港優勢
陳茂波赴達沃斯經濟論壇 推介港優勢
國泰去年客貨量創疫後新高 仍未恢復疫前水平 農曆新年後淡季攻轉機客
國泰去年客貨量創疫後新高 仍未恢復疫前水平 農曆新年後淡季攻轉機客
港去年通脹1.7％ 政府：外圍壓力可控
港去年通脹1.7％ 政府：外圍壓力可控
iPhone上季內地銷量挫18％ 市佔排第三
iPhone上季內地銷量挫18％ 市佔排第三
中海油服：特朗普2.0利好油氣行業
中海油服：特朗普2.0利好油氣行業
內地廢物循環產業龍頭格林美擬發H股
內地廢物循環產業龍頭格林美擬發H股
Web3遊戲Anichess兩月吸10萬活躍用戶
Web3遊戲Anichess兩月吸10萬活躍用戶
港澳債市直接聯網 首日錄18筆交易
港澳債市直接聯網 首日錄18筆交易
新東方經調整純利 上財季跌29％
新東方經調整純利 上財季跌29％
巴拿馬政府查長和運河兩港口帳目 時值特朗普就職演說重申將收回運河
巴拿馬政府查長和運河兩港口帳目 時值特朗普就職演說重申將收回運河
長和去年運河港口市佔39%居首
長和去年運河港口市佔39%居首
華為聚焦AI「推論」需求 冀自研晶片搶內地市場
華為聚焦AI「推論」需求 冀自研晶片搶內地市場
張兆聰：內房股異動 綠城中國較強勢
張兆聰：內房股異動 綠城中國較強勢
港元定存1個月年息達6.18厘
港元定存1個月年息達6.18厘
人民幣定存高息精選
人民幣定存高息精選
姜靜：關稅威脅下 加元人幣續承壓
姜靜：關稅威脅下 加元人幣續承壓
技術取勝：萬物雲或上試23元阻力
技術取勝：萬物雲或上試23元阻力
劉思明：恒科指短線再升料難突破4850點
劉思明：恒科指短線再升料難突破4850點
周顯：港低失業率為假象
周顯：港低失業率為假象
湯文亮：銀行唔放錢 小心樓價飈升
湯文亮：銀行唔放錢 小心樓價飈升
屯門尚岸突推19伙逾千呎戶招標 項目已屆現樓 尚嘉吳士元：一定不會蝕賣
屯門尚岸突推19伙逾千呎戶招標 項目已屆現樓 尚嘉吳士元：一定不會蝕賣
新地首季推2000伙 YOHO WEST PARKSIDE打頭陣
新地首季推2000伙 YOHO WEST PARKSIDE打頭陣
去年新盤撻訂449宗 按年升75%
去年新盤撻訂449宗 按年升75%
外籍客新春前598萬一筆過購浪澄灣凶宅
外籍客新春前598萬一筆過購浪澄灣凶宅
湖南菜餐館17萬租彌敦道552號舖
湖南菜餐館17萬租彌敦道552號舖
大埔超級城700萬新春推廣 料人流增一成
大埔超級城700萬新春推廣 料人流增一成
駕車往又一城商場購物消閒方便
駕車往又一城商場購物消閒方便
基金特區：瑞士百達今年看好美股 中國歐洲受累美貿易保護主義
基金特區：瑞士百達今年看好美股 中國歐洲受累美貿易保護主義