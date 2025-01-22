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經濟

香港地產

去年新盤撻訂449宗 按年升75%

【明報專訊】過去數年以高價購入樓花物業的業主，因樓價回調，部分業主「棄船」而撻訂收場。據中原地產研究部統計，去年全年新盤撻訂共錄449宗，較2023年的256宗，大幅上升75.4%。去年其中撻大訂錄346宗，撻大訂比例為77%，略高於2023年73%。去年第四季撻訂錄104宗，較第三季40宗飈升1.6倍。

中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，減息周期啟動，樓市回穩，成交增多，發展商把握時機加快出售撻訂單位。去年12月金管局推出一次性特別安排，容許2021至2023年選擇了建築期付款的樓花買家，可向銀行申請最高八成按揭貸款，以及今年新近有私營按保公司為指定樓盤的業主提供新按揭計劃，貸款額為估價110%或買入價90%。雖然以上措施有助降低撻訂宗數，但相信春節後旺市，發展商持續減價推盤下，短期新盤撻訂宗數仍維持高企，預料今年首季約在100宗水平。

去年第四季取消交易104宗一手私宅中，截至12月有55宗已成功重售，重售比例達53%，較第三季截至9月重售比例43%，上升10個百分點。楊稱，此反映息口回落，加上部分發展商收回撻訂單位後減價重售，吸引買家入市，因而推高重售比例回復至五成以上。值得留意，去年第四季重售降價幅度達兩成半或以上個案，有90%是在2019年12月至2021年12月期間即樓價高峰時一手售出，主要來自長沙灣睿峰及啟德跑道區維港1號兩盤，集中於500方呎以下小型戶。

相關字詞﹕新盤撻訂 楊明儀

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