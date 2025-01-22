明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

屯門尚岸突推19伙逾千呎戶招標 項目已屆現樓 尚嘉吳士元：一定不會蝕賣

【明報專訊】屯門青山公路一帶近月先後有多個樓盤劈價出貨，而賭王「四太」梁安琪旗下尚嘉控股發展的屯門青霞里8號現樓盤「尚岸」，在農曆新年前突推19個標準戶，於下周大年初三（1月31日）起招標。雖然發展商當年以高價投得地皮，但尚嘉控股行政總裁兼執行董事吳士元昨日卻表明，集團並無現金壓力，「一定唔會蝕賣」，而項目定位特殊，故未有參考對象樓盤。

明報記者

吳士元昨接受本報電話訪問時表示，近日市况稍見好轉，故趁農曆新年推出部分單位招標「試價」，但重申集團並無現金壓力，故「一定唔會蝕賣」。他又稱，集團早前推出20個標準單位招租，已全部獲承租，實用呎租均逾50元。資料顯示，尚嘉控股2016年14.01億元投得有關地皮，以可建樓面約20.6萬方呎計，每方呎樓面地價6800元，比當時市場估值高出七成。吳士元當時指出，項目總投資額料逾30億元。換言之，每方呎成本料逾1.45萬元。

項目20伙租出 呎租逾50元

吳又補充，項目其中一個目標客群為同區哈羅國際學校家長，稱過往亦有該校家長查詢，但當時集團未有計劃推售。對於樓盤定價，吳表示，樓盤定位特殊，同區並無分層大單位，故未有參考對象樓盤。對於後市看法，吳直言「睇唔通」，現時有多種因素影響樓市，如利率走勢、內地政策、政治因素等，但最終都是信心問題。至於同系元朗牛潭尾項目，將設16幢洋房，計劃今年內招標推出。

9年前每呎樓面地價6800元中標

尚岸在完全未軟銷下，昨突上載樓書及銷售安排。就項目樓書所見，由兩幢大樓組成，共設80伙，實用面積1089至6288方呎，間隔由3房1套起，部分高層複式房屬6房5套間隔，而項目面積最大、亦為屯門分層戶最大的2座頂層複式戶，實用面積6288方呎，5房5套間隔，連1668方呎天台及私人泳池。發展商公布的首張銷售安排，推出19個標準單位，於下周大年初三起招標，單位實用面積由1089至2891方呎，由3房1套至4房4套連私人電梯大堂間隔。另就招標文件所見，項目標準單位每實呎管理費約6.95元。

項目最大面積6288呎5房5套複式

事實上，近月該區多個樓盤均減價出售，如同樣以豪宅定位、由保利置業（0119）發展的青山灣現樓洋房項目瑧譽，過去兩個多月共售出4幢洋房，上月底售出的一伙撻訂貨，成交實呎2.24萬元，較2022年以樓花發售時低約28%。至於主打上車戶的旭日青山公路青山灣段黃金海灣．珀岸，以及已屆現樓的路勁（1098）、深圳控股掃管笏凱和山，折實實呎低見不足8000元。

相關字詞﹕吳士元 尚岸 青霞里8號 賭王「四太」梁安琪 尚嘉控股

上 / 下一篇新聞

特朗普未提加華關稅 恒指6連升 舊換新帶動手機股 停回購騰訊逆市跌
特朗普未提加華關稅 恒指6連升 舊換新帶動手機股 停回購騰訊逆市跌
瑞穗：短期降低人民幣貶值風險
瑞穗：短期降低人民幣貶值風險
新世界據報抵押逾千億物業融資
新世界據報抵押逾千億物業融資
碧桂園稱有足夠資金應付營運 復牌升18％
碧桂園稱有足夠資金應付營運 復牌升18％
正榮地產：大股東涉違法被採取強制措施
正榮地產：大股東涉違法被採取強制措施
陳茂波赴達沃斯經濟論壇 推介港優勢
陳茂波赴達沃斯經濟論壇 推介港優勢
國泰去年客貨量創疫後新高 仍未恢復疫前水平 農曆新年後淡季攻轉機客
國泰去年客貨量創疫後新高 仍未恢復疫前水平 農曆新年後淡季攻轉機客
港去年通脹1.7％ 政府：外圍壓力可控
港去年通脹1.7％ 政府：外圍壓力可控
iPhone上季內地銷量挫18％ 市佔排第三
iPhone上季內地銷量挫18％ 市佔排第三
中海油服：特朗普2.0利好油氣行業
中海油服：特朗普2.0利好油氣行業
內地廢物循環產業龍頭格林美擬發H股
內地廢物循環產業龍頭格林美擬發H股
Web3遊戲Anichess兩月吸10萬活躍用戶
Web3遊戲Anichess兩月吸10萬活躍用戶
港澳債市直接聯網 首日錄18筆交易
港澳債市直接聯網 首日錄18筆交易
新東方經調整純利 上財季跌29％
新東方經調整純利 上財季跌29％
巴拿馬政府查長和運河兩港口帳目 時值特朗普就職演說重申將收回運河
巴拿馬政府查長和運河兩港口帳目 時值特朗普就職演說重申將收回運河
長和去年運河港口市佔39%居首
長和去年運河港口市佔39%居首
華為聚焦AI「推論」需求 冀自研晶片搶內地市場
華為聚焦AI「推論」需求 冀自研晶片搶內地市場
張兆聰：內房股異動 綠城中國較強勢
張兆聰：內房股異動 綠城中國較強勢
港元定存1個月年息達6.18厘
港元定存1個月年息達6.18厘
人民幣定存高息精選
人民幣定存高息精選
姜靜：關稅威脅下 加元人幣續承壓
姜靜：關稅威脅下 加元人幣續承壓
技術取勝：萬物雲或上試23元阻力
技術取勝：萬物雲或上試23元阻力
劉思明：恒科指短線再升料難突破4850點
劉思明：恒科指短線再升料難突破4850點
周顯：港低失業率為假象
周顯：港低失業率為假象
湯文亮：銀行唔放錢 小心樓價飈升
湯文亮：銀行唔放錢 小心樓價飈升
新地首季推2000伙 YOHO WEST PARKSIDE打頭陣
新地首季推2000伙 YOHO WEST PARKSIDE打頭陣
去年新盤撻訂449宗 按年升75%
去年新盤撻訂449宗 按年升75%
外籍客新春前598萬一筆過購浪澄灣凶宅
外籍客新春前598萬一筆過購浪澄灣凶宅
湖南菜餐館17萬租彌敦道552號舖
湖南菜餐館17萬租彌敦道552號舖
大埔超級城700萬新春推廣 料人流增一成
大埔超級城700萬新春推廣 料人流增一成
BEACON PEAK位處九龍半山 主打三四房
BEACON PEAK位處九龍半山 主打三四房
駕車往又一城商場購物消閒方便
駕車往又一城商場購物消閒方便
基金特區：瑞士百達今年看好美股 中國歐洲受累美貿易保護主義
基金特區：瑞士百達今年看好美股 中國歐洲受累美貿易保護主義