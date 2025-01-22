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經濟
2025年1月22日星期三
股市最前線
特朗普未提加華關稅 恒指6連升 舊換新帶動手機股 停回購騰訊逆市跌
瑞穗：短期降低人民幣貶值風險
新世界據報抵押逾千億物業融資
碧桂園稱有足夠資金應付營運 復牌升18％
正榮地產：大股東涉違法被採取強制措施
陳茂波赴達沃斯經濟論壇 推介港優勢
國泰去年客貨量創疫後新高 仍未恢復疫前水平 農曆新年後淡季攻轉機客
港去年通脹1.7％ 政府：外圍壓力可控
iPhone上季內地銷量挫18％ 市佔排第三
中海油服：特朗普2.0利好油氣行業
內地廢物循環產業龍頭格林美擬發H股
Web3遊戲Anichess兩月吸10萬活躍用戶
港澳債市直接聯網 首日錄18筆交易
新東方經調整純利 上財季跌29％
巴拿馬政府查長和運河兩港口帳目 時值特朗普就職演說重申將收回運河
長和去年運河港口市佔39%居首
華為聚焦AI「推論」需求 冀自研晶片搶內地市場
張兆聰：內房股異動 綠城中國較強勢
港元定存1個月年息達6.18厘
人民幣定存高息精選
姜靜：關稅威脅下 加元人幣續承壓
技術取勝：萬物雲或上試23元阻力
劉思明：恒科指短線再升料難突破4850點
周顯：港低失業率為假象
湯文亮：銀行唔放錢 小心樓價飈升
屯門尚岸突推19伙逾千呎戶招標 項目已屆現樓 尚嘉吳士元：一定不會蝕賣
新地首季推2000伙 YOHO WEST PARKSIDE打頭陣
去年新盤撻訂449宗 按年升75%
外籍客新春前598萬一筆過購浪澄灣凶宅
湖南菜餐館17萬租彌敦道552號舖
大埔超級城700萬新春推廣 料人流增一成
BEACON PEAK位處九龍半山 主打三四房
駕車往又一城商場購物消閒方便
基金特區：瑞士百達今年看好美股 中國歐洲受累美貿易保護主義
人民幣定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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特朗普未提加華關稅 恒指6連升 舊換新帶動手機股 停回購騰訊逆市跌
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