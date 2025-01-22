長和去年運河港口市佔39%居首

據本報了解，現時和記港口位於巴拿馬克里斯托瓦爾港（Cristobal）和巴爾博亞港（Balboa）的兩地港口，主要處理一般貨船上落貨及轉運，並服務往來兩大洋、路經南、北美洲兩岸航線，包括每年逾1.5萬艘船隻駛過，並處理貨值達2700億美元的巴拿馬運河區域一帶貨運。該兩個港口處理裝卸及轉運，當中巴爾博亞港有定期航班往來上海、釜山、橫濱。

處理貨船上落貨及轉運

和記兩個港口面對同在巴拿馬經營主要港口的長榮、新加坡PSA國際港務集團及美國SSA Marine MIT的競爭。此外，和記港口在運河區的營運，還需面對近年日益嚴重的氣候問題挑戰。例如巴拿馬運河於2023年底一度受到厄爾尼諾現象影響，變成水深不足供應大型船隻駛過，一度影響穿越運河區的節數，令吞吐量大減約四成，並連累到可行駛經擴闊、挖深運河的較大型新巴拿馬型船隻未能駛過，因此經營巴拿馬兩岸碼頭的營運商已不會單靠運河區運輸。當時航運商馬士基改為「陸橋」操作，將往來大洋洲及美洲的貨運，借助和記港口處於太平洋一端巴爾博亞港及其他港口商營運的大西洋Manzanillo港接駁，但效率無可避免大減。

（綜合報道）

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