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國際金融

巴拿馬政府查長和運河兩港口帳目 時值特朗普就職演說重申將收回運河

【明報專訊】隨着美國總統特朗普利用就職演說，再次威脅要接管所謂「受中國控制」的巴拿馬運河，巴拿馬政府周一已對長和 （0001）旗下和記港口進行審計。和記港口在巴拿馬運河兩端的大西洋與太平洋兩側，分別經營克里斯托瓦爾港（Cristobal）和巴爾博亞港（Balboa）兩大重要港口。長和昨天對和記港口在巴拿馬運河的港口業務受到審計不予置評。

巴拿馬審計長辦公室在X發布影片，顯示約10名審計小組成員，已於周一前往由和記港口控制的巴拿馬港口公司（PPC）辦事處展開調查。該部門聲明稱，審計員將進行「詳盡」審查，以「確保公共資源的使用高效和透明」。審計長Anel Bolo Flores上周稱，這次審查將尋求核實授予巴拿馬港口公司25年特許權條款履行狀况，承諾將進行「嚴格而有力」財務審計。巴拿馬最初於1998年授予該特許權，巴拿馬海事局於2021年續約25年。Flores稱，這些港口現在處理貨物量較1998年多得多，但特許權未讓政府擁有足夠大的收入份額。

長和不置評 昨股價逆市跌

在2024年上半年，長和港口業務為集團貢獻15%利潤。和記港口目前在墨西哥和巴哈馬群島另經營9個港口。隨着特朗普威脅向全球加徵關稅，長和港口業務可能面臨更大不確定性。面對中美緊張形勢加劇，長和在美洲、澳洲及中東等地基礎設施業務也可能受到監管變化影響。長和股價昨在港逆市跌0.25%，收報40元。

根據巴拿馬海事局及運河局數據，當地營運的四大港口公司和記港口、台灣長榮、新加坡港務局及美國Carrix旗下SSA Marine（見圖），去年在巴拿馬運河主要港口市場份額，分別為39%、17%、14%及29%。按各國貨運量計，美國以1.6億長噸居首；其次為中國，佔4500萬長噸；日本及韓國分別佔3070萬及1970萬長噸。

按貨運量計 美居首華居次

巴拿馬是次審計，時值特朗普指摘巴拿馬允許中國干預運河。特朗普就職演說重申，中國正經營該運河，美國政府將會收回它。巴拿馬政府多次否認運河受中資操控，總統穆利諾（Jose Raul Mulino）周一強調，巴拿馬及人民「完全反對特朗普在就職演說關於巴拿馬及其運河的言論」，巴拿馬運河「現在和未來也將屬於巴拿馬」，巴拿馬將繼續擁有運河管理權。

1903年，美國通過支持巴拿馬獨立，與巴拿馬簽訂《巴拿馬運河條約》，取得開鑿運河、「永久使用、佔領及控制」運河和運河區的權利。該運河在1914年開通，此後巴拿馬人為廢除不平等條約及收回運河區主權不斷抗爭。直到1977年，時任美國總統卡特同意將運河區主權移交巴拿馬管轄，並設定將跨洋航道所有權在1999年底轉讓給巴拿馬。

特朗普近期多次威脅要以武力收回巴拿馬運河，並批評運河收取高昂費用是對美國的敲詐。巴拿馬運河處理全球約5%的海上貨運，由巴拿馬運河管理局管理。美國新聞網站Axios稱，特朗普就職演說，唯一僅在談論巴拿馬時提及中國，且沒有即時向中國加徵關稅，認為其對中國的立場有軟化迹象。市場認為，特朗普演說中關於國際貿易的言論較預期溫和，美股三大指數早段向上。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕特朗普 長江和記 和記港口 巴拿馬運河

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