Web3遊戲Anichess兩月吸10萬活躍用戶

Anichess建基於區塊鏈上，將國際象棋與其自創魔法咒語或法術結合，玩家至今進行逾50萬場比賽，Discord社群亦已累積逾4萬名成員，遊戲團隊會因應用戶意見，推動遊戲革新和測試功能。

指港府挺行業發展 惟政策未清晰

Anichess首席總監、安擬集團營運及項目副總裁陳翊銘稱，香港政府頗支持Web3行業發展，例如去年成立Web3工作小組，與業界公司探討行業方向，反映政府認可區塊鏈潛力。雖然香港遊戲行業未及東南亞地區發展蓬勃，但安擬可謂行業龍頭，將積極教育市場及培育不同人才。他指香港政策未完全清晰，集團推動遊戲發展會確保合規合法，以及符合不同地區法律。

他提到，遊戲以國際象棋為基礎，成功吸引小朋友玩家，家長亦不會排斥小朋友打機，未來會加入更多教育元素；下半年計劃推出更完整遊戲版本。

陳翊銘稱，集團除自行研發遊戲IP，亦會為不同遊戲工作室提供顧問服務，為原有遊戲IP加入更多Web3元素，以及投資不同Web3初創公司。