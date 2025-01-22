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經濟

國泰去年客貨量創疫後新高 仍未恢復疫前水平 農曆新年後淡季攻轉機客

【明報專訊】國泰（0293）公布連同旗下快運去年全年載客逾2800萬人次，載貨逾153萬公噸，均創疫後新高，雖仍未恢復至疫情前水平。同日機管局亦公布，去年全年機場載客量達5312萬人次，亦為疫後新高，相當於2019年疫前的74%。

明報記者 黃志偉

去年12月，國泰航空載客量按年升26.4％至224.90萬人次，2019年疫情前同期為299.48萬人次；全年載運乘客人次按年升26.9％至2282.73萬人次（見圖），疫情前是3523.31萬人次。至於12月收入乘客千米數，按年升27.9％，乘客運載率上升3.6個百分點至 84.8％，可用座位千米數增加22.5％。

去年載客人次按年升27％

貨運方面，去年12月運載14.36萬公噸貨物，按年升11.7％，全年載運貨物量按年升11％至153.21萬公噸。月內貨物收入噸千米數按年增加6.5％，運載率上升0.6個百分點至61.4％，可用貨物噸千米數增加5.5％。

國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，12月是旅遊業務傳統旺季，大量顧客於聖誕節及新年期間出外探親旅遊。在去年底出遊高峰期間，國泰航空和香港快運共有8天錄得單日總載客逾10萬人次紀錄，創重建以來新高。此外，前艙需求在節假前較為殷切，反映年底前商務出行需求有增長。她續稱，農曆新年後，香港出發的休閒旅遊需求將較淡靜，屆時將善用集團環球網絡，接載更多過境轉機旅客。

國泰12月貨運量創去年單月新高，劉凱詩指年末節假期間，香港及大灣區其他城市電子商務出口需求持續強勁，從西南太平洋及美洲運往香港及亞洲其他地區的鮮貨及當季農產品，需求同樣活躍。

展望未來，劉凱詩稱將專注為客運及貨運顧客提供更多航班和目的地選擇，若連同今年6月恢復往返香港與羅馬直航航班，集團已公布6個將於今年內開設新航點。

機管局：去年機場客運量為疫前74%

另外，機管局昨日亦公布去年12月機場客貨客數據，12月客運量510.6萬人次，按年升18.3%；貨運量按年升6.6%至44.6萬公噸；飛機升降量按年升12.5%至3.355萬架次。

總結全年，客運量按年升34.3%至5312萬人次，見疫後新高，亦相當於2019年疫前的74%左右；全年貨運量升14%至490萬公噸；飛機升降次數則按年升31.6%至36.33萬架次。

相關字詞﹕香港快運 客貨運量 國泰航空

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