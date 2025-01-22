正榮地產：大股東涉違法被採取強制措施

股份午後倒跌 全日挫6.8%

正榮地產表示，將適時公布針對歐宗榮所實施的措施及相關案件進展的進一步資料。歐宗榮過往及現時均非集團董事或高級管理層。於今日公告日期，集團一切業務運作維持正常，上述事宜並無對集團的業務運作造成任何其他影響。

作為正榮集團創辦人的歐宗榮一直未在集團上市旗艦正榮地產「掛名」，反而安排老將如黃仙枝等負責管理正榮地產，又安排兩名兒子歐國偉及歐國強擔任董事職務。

在正榮公布歐宗榮出事前的數天，其兒子歐國偉在1月17日已向公司辭任了執董及審核委員會成員，當時理由是要履行其他業務及工作承諾，即日生效。歐國強在2020年不再重選為非執董，退出上市公司管理層。

公司則在今年1月2日公布，其境外債務重組支持協議已在2024年12月底最後截止日期屆滿時失效，公司及其顧問將繼續與公司各持份者進行討論，致力實現其境外債務的整體重組方案，以保障持份者利益及確保公平對待所有適用債權人。