正榮地產：大股東涉違法被採取強制措施

【明報專訊】小型內房股正榮地產（6158）昨日公布，旗下全資附屬公司之一的正榮地產控股早前於上交所公告有關控股股東、持有公司45.73%已發行股份的歐宗榮因涉嫌違法犯罪而被採取強制措施。正榮昨早先隨大市升3.4%或高見0.61元，惟在歐宗榮被採取強制措施消息爆出後，股份午後倒跌，曾低見0.051元或跌13.6%，全日收跌6.78%，報0.055元。
股份午後倒跌 全日挫6.8%
正榮地產表示，將適時公布針對歐宗榮所實施的措施及相關案件進展的進一步資料。歐宗榮過往及現時均非集團董事或高級管理層。於今日公告日期，集團一切業務運作維持正常，上述事宜並無對集團的業務運作造成任何其他影響。
作為正榮集團創辦人的歐宗榮一直未在集團上市旗艦正榮地產「掛名」，反而安排老將如黃仙枝等負責管理正榮地產，又安排兩名兒子歐國偉及歐國強擔任董事職務。
在正榮公布歐宗榮出事前的數天，其兒子歐國偉在1月17日已向公司辭任了執董及審核委員會成員，當時理由是要履行其他業務及工作承諾，即日生效。歐國強在2020年不再重選為非執董，退出上市公司管理層。
公司則在今年1月2日公布，其境外債務重組支持協議已在2024年12月底最後截止日期屆滿時失效，公司及其顧問將繼續與公司各持份者進行討論，致力實現其境外債務的整體重組方案，以保障持份者利益及確保公平對待所有適用債權人。