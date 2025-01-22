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經濟

新世界據報抵押逾千億物業融資

【明報專訊】新世界發展（0017）周一發澄清表示，尚未進行及開始討論整體債務重組之後，市場圍繞新世界進行債務重組的消息仍然不絕。彭博昨日引述消息指出，該集團已提供價值150億美元（約1170億港元）的物業作為貸款再融資的抵押品，當中包括總部所在的中環新世界大廈。新世界昨未有回應最新需作巨額抵押物業的傳聞。新世界股價迭創新低後近日低位徘徊，彭博另文報道，繼花旗及匯豐私人銀行後，瑞銀財富管理部門亦叫停接受新世界股債作為孖展按倉抵押品。

彭博：瑞銀停新世界股債作抵押品

彭博引述消息指出，新世界已請求銀行提供一項期限3年的融資安排，以旗下一些知名物業作抵押品，據悉價值達150億美元。報道指這突顯該集團正面臨日益嚴苛的融資條件。據稱涉及再融資的債務，包括將於2025年和2026年到期的581億元無抵押貸款。由於提供更多物業作抵押去再融資，在一旦清盤的情况下將使無擔保債券持有人可獲取的資產減少，他們最近幾天紛紛拋售新世界發展債券。當中用作新的抵押品，便包括豪華服務式公寓K11 Artus、北角辦公大樓K11 Atelier King's Road及中環新世界大廈等物業。

彭博進一步引述消息指出，由新世界擔保的某些貸款的貸款人已同意，將資產負債率放寬至最高100%，新世界還獲得豁免2024年12月就此條款的測試。該公司仍在尋求銀行同意豁免下一次測試，測試時間是6月30日。新世界沒回覆本報查詢。彭博還報道，瑞銀財富管理部門已叫停接受新世界正股及部分債券作孖展融資抵押品。

新世界昨日股價做好，收報4.3元，全日升1.18%。本報翻查新世界2024年年報顯示，截至6月底止，1565.49億元借貸中，約337.71億元為有抵押貸款。一年內到期貸款及債券約416.32億元。不同證券行的資料更顯示，現時只有少數證券行如輝立等仍有提供新世界的孖展融資，股票按揭比率為五成。

相關字詞﹕新世界大厦 新世界發展

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