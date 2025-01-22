瑞穗：短期降低人民幣貶值風險

昨早，離岸人民幣兌美元匯率曾升值至五周高位的7.2524；人民銀行則自11月11日以來首次將人民幣中間價設在7.18以下，與市場的預期差距縮窄至1231點子（1萬點子等於1元），為兩周以來最窄。

離岸人幣升至5周高位7.2524

張建泰認為，若特朗普調查中國對第一階段協議的執行情况，可能改變「先加徵關稅，後談判」的策略，直接重啟貿易談判。同時，特朗普在記者會上避免談及對華關稅計劃，並表示將與國家主席習近平舉行會談和通話，顯示其政府無意起草全新協議，但或在未來4年恢復談判以達成第二階段協議。

他表示，貿易談判路徑和人民幣走勢可能與「貿易戰1.0」有顯著差異。考慮到特朗普政策的不可預測性，中國政府仍堅持原有計劃，穩定外匯並刺激內需，人行維持人民幣中間價政策支持。此舉或有助緩解對中美緊張局勢升級的擔憂，並在短期內緩解人民幣貶值風險。

華僑銀行預測港今年GDP增2.2%

另花旗集團中國股票策略師劉顯達預計，美國或將於第二季開始分階段對華加徵關稅。首階段關稅提升15個百分點，令平均水平由現時的19%增至34%，這將導致中國出口及國內生產總值（GDP）分別減少6% 和1%。同時，花旗估計今年人行減息0.5厘，以及降準1個百分點，以提振經濟。

華僑銀行香港經濟師姜靜表示，「特朗普2.0」可能帶來的中美關係惡化風險將對投資情緒產生不利影響，若樓市及股市沒有持續復蘇，本港內需將進一步轉弱。該行預期今年本港GDP增長2.2%。