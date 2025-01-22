特朗普未提加華關稅 恒指6連升 舊換新帶動手機股 停回購騰訊逆市跌

恒指高開202點後表現反覆，早段一度轉跌5點，不過，內地股市止跌回升，港股也掉頭再上，最多升279點，高見20,205點，收報20,106點，升180點，是去年12月12日後收市新高。恒指已連升第六日，共飈1232點。國指就再升逾1%，收報7320點，創逾一個月收市新高。科指升逾2%，收報4693點，創逾兩個月收市新高。

北水淨流入15億 最捧中芯

大市成交金額減少8.3%至1479億元。北水淨流入就增加13.9%至15.35億元，淨買入最多的是中芯（0981），淨買入8.6億元；淨賣出最多的是小米（1810），淨沽近3億元。重磅科網股普遍上升，小米升3.5%；美團（3690）升近2%。但騰訊（0700）業績前進入禁止買賣期，上周五起暫停回購，股價逆市跌0.6%，是表現最差科指成分股，全日成交仍居首達98億元。騰訊自1月初遭美國國防部列入中國軍工企業名單引發股價下跌後，過去8個交易日一直維持每日回購約15億元金額，佔其間日均成交約8%，相關買盤消失或為股價帶來一定壓力。本報統計騰訊過去兩年業績前暫停回購期間，5次跑贏3次跑輸大市（見表），缺乏公司回購買盤是否利淡股價未有定論。

分析：或在兩萬點先行整固

手機等數字產品購新補助政策周一落地，京東（9618）等電商平台減價促銷，京東升0.6%；手機設備股做好，舜宇（2382）急漲7.3%，為表現最好藍籌；瑞聲（2018）、丘鈦（1478）升約4%；高偉電子（1415）升2.8%。中芯（0981）再升逾6%破頂。藍籌金融股亦向好，匯控（0005）續創52周高，收市升0.6%；友邦（1299）升1.2%。

獨立股評人郭思治表示，恒指重上兩萬關，走勢穩健，但因「六連升」已累漲逾千點，估計短炒或之前在低位買貨的投資者會先計數，恒指或在兩萬點先行整固。現時市場普遍憧憬中美關係緩和，加上美國加州大火嚴重，預期特朗普上場後先做好國內重建工作，或放慢針對中國的行動，這對港股有正面效應，但走勢仍很視乎資金入市態度。

明報記者