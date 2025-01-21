皇都最快本周開示範單位 頂層4房特色戶短期登場

何指出，項目一周內累沽10伙、套現約4億元，平均成交價近4000萬元，平均實呎逾3.43萬元，包括有兩組大手客買家入市，而項目示範單位現時只接受VIP預約參觀，有望短期內將向傳媒開放。另外，同系與遠展（0035）合作的啟德跑道區柏蔚森II，再連沽兩伙兩房戶、吸金逾1440萬元；包括第3座11樓C室，實用面積392方呎，以721萬元成交、實呎1.83萬元；另第3座17樓P室，實用面積383方呎，以719.3萬元成交、實呎1.87萬元，整個系列自去年7月開售以來累售519伙，套現逾35億元。

ST. GEORGE'S單日沽兩伙 共涉8863萬

另信置（0083）等發展的何文田ST. GEORGE'S MANSIONS，單日售出兩伙，共涉8863萬元，其中1座1樓B室，實用面積1842方呎3房兩套間隔、連平台，成交價6808萬元，呎價約3.67萬元。

另外，五礦地產（0230）旗下已入伙的油塘蔚藍東岸，據成交紀錄冊顯示，本月撻訂的第1座2樓D室，新以1525萬元招標售出，實用面積800方呎，屬3房1套間隔連平台，實呎逾1.9萬元，買家須於本年3月21日或之前完成交易。單位去年5月曾以1570萬元、呎價約1.96萬元售出，當時有關買家享180天成交期，惟本月終止買賣合約。

海盈山今價單發售78伙

至於上周已進行現樓後首輪銷售、嘉里（0683）牽頭的黃竹坑港島南岸海盈山，今日再以價單發售78伙，昨日截收意向登記，過去4日累收1812個票（市場估計主要屬上一輪銷售向隅客再入票的「復活票」），以價單發售78伙計，超額認購22倍；另有21伙以招標推售。