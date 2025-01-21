郭少芸逾900萬入市太古城兩房戶

泓碧一房372萬沽 5年實蝕46%

市場再錄半新盤蝕讓個案，更見屋苑新低價成交。利嘉閣地產首席聯席董事楊震霆表示，馬鞍山泓碧H17座中層B室，實用面積273方呎，一房間隔，以372萬元沽出，實呎13,626元，為屋苑二手價新低水平。買家為投資者，原業主2019年643.6萬元一手購入，持貨逾5年，現帳面蝕讓約271萬元或42%，若連使費料實蝕約298萬元或46%，料為屋苑的新低價及最大幅度蝕讓的二手成交。

偉華中心兩房488萬沽 8個月同類高

雖然市場屢錄二手蝕讓，但主打兩房上車盤的沙田偉華中心，逆市下錄近月高價成交。利嘉閣地產高級分區董事馮澤源表示，偉華中心4座高層A室，實用面積358方呎，兩房間隔，以488萬元成交，實呎13,631元，成交價為屋苑去年5月後8個月同類新高。原業主2013年8月382萬元買入，帳面獲利106萬元或28%。

新春前有租客見「供平過租」，故轉租為買。美聯物業助理聯席董事謝志遠表示，屯門大興花園1期1座頂層3房戶，實用面積515方呎，附376方呎天台，以450萬元成交，實呎8738元。買家為租客，原業主2009年174萬元購入，持貨約16年，帳面升值276萬元或近1.6倍。

良景邨未補價167萬沽 23年帳升10倍

另外，祥益地產高級分行經理黃文樂表示，屯門良景邨錄得一宗未補地價成交，為8座（良賢樓）中層8室，實用面積485方呎，兩房間隔，日前獲區內綠表客以167萬元未補價購入，實呎3443元。原業主2002年以約14.3萬元未補價購入，帳面升值約153萬元或逾10倍。