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經濟

香港地產

Labubu及Molly設計師共5500萬買海傲 涉逾萬呎樓面 觀塘新式工廈呎售逾5000元

【明報專訊】樓市走勢未明，有大業主平售旗下新式工廈，吸引用家入市，其中莎莎國際（0178）太子爺郭浩泉等「富二代」合組的麒豐資本，旗下觀塘新式工廈項目海傲上月拆售，吸引泡泡瑪特（POP MART）旗下兩大角色，包括Labubu系列及Molly之設計師龍家昇及王信明，分別以約3665萬元及1852萬元入市共逾萬方呎樓面，總額涉約5517萬元。麒豐資本接受本報查詢時指出，由於利息開支高，加上市場氣氛未完全復蘇，在平衡風險下，唯有蝕讓部分物業。

明報記者

資料顯示，海傲27樓01及02室，面積合共3661方呎，上月以1852萬元售出，呎價約5059元，登記買家為龍家聲（Lung Ka Sing），據了解為Labubu系列設計師龍家昇本人。至於同廈18號01至04室全層，則於本月初以3665.2萬元售出，面積約7285方呎，呎價5031元，登記買家為王信明（Wong Shun Ming Kenny），人稱「Molly之父」的Molly設計師王信明。

兩大人氣公仔掀炒風

Labubu系列及Molly，為POP MART旗下兩大角色，近年在世界各地均掀起熱潮，其中Labubu系列在韓國女團Blackpink成員Lisa的加持下，可謂一隻難求，部分熱賣款炒價達原價5倍。王信明2006年創作的Molly，近日與韓劇《魷魚遊戲》推出聯乘版「MEGA SPACE Molly 400%+100% 魷魚遊戲」，亦掀起一股炒風。人偶玩具受歡迎，POP MART亦大肆擴張，分店散落世界各地，甚至包括巴黎、紐約、倫敦等主要歐美城市。

麒豐資本：項目每呎成本達8000元

麒豐資本創辦合伙人暨投資總監洪英偉回應本報查詢時稱，總樓面涉約20萬方呎的海傲，自上月初推售以來，至今已售出逾六成樓面，套現逾6億元，目前成交呎價均逾5000元水平，共涉約6億元，當中包括不少藝術界人士，亦有部分西九龍用家見觀塘價格跌幅較大而入市自用。洪補充，項目收購連建築費，每方呎成本約8000元水平，但由於利息開支高，加上市場氣氛未完全復蘇，在平衡風險下，唯有蝕讓部分物業。同區商廈重建項目泓傲，亦已售出約6、7層樓面，套現逾2億元，成交呎價約6000至8000元，視乎景觀及樓層而定。

另中原（工商舖）寫字樓部高級資深分區營業董事謝立生表示，銅鑼灣高士威道8號航空大廈1樓全層，面積約4573方呎，最新以約3429萬元放售，平均呎價約7500元。該廈對上一宗成交要追溯至2019年9月，位於11樓全層，面積約2729方呎，呎價約17,222元，創該廈呎價新高，故是次單位叫價已較高位回落約56%。

相關字詞﹕POP MART 工廈成交 麒豐資本創辦合夥人暨投資總監洪英偉 海傲 泡泡瑪特 莎莎國際（0178）太子爺郭浩泉

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