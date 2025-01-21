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經濟
2025年1月21日星期二
股市最前線
習特通話炒起中資股 港股曾破2萬 收漲341點錄五連升 科技股發威
內地LPR息不變 逆回購淨投放近千億
人行：去年逾300企回購增持 涉近3000億
新世界曾挫5% 澄清無洽債務重組
LME准港設金屬倉庫 接受申請
歌爾微電子安井食品申來港上市
深市府開會商萬科維穩 AH股彈 境內債漲停
碧桂園清盤聆訊押後至5月26日
匯豐高鐵西九龍站首設個人理財中心
證券及期貨專業總會籲減股票印花稅
祈連活再撐聯匯制度 浮動匯率會推高利率
特朗普推迷因幣掀炒風 身家暴漲 惹利益衝突道德爭議 比特幣創新高
彭博稱特朗普將頒能源緊急狀態
台積電料續獲美設廠補助
張兆聰：三花智控具機械人概念可吼
港元定存南商7日年息見6.8厘
美元定存高息精選
黃雯怡：美團趁低吸 上望180元
鄺超靈：房地產業如何應對極端氣候挑戰推動ESG發展
何民傑：富人稅隨時因加得減
薛偉傑：去年交付逾200架eVTOL 億航智能營收受關注
技術取勝：中煤能源或下探8.3元
劉思明：ATMJ熱炒 唯獨京東明顯轉強
周顯：商業物業為真正黑洞中心
湯文亮：銀行call loan唔緊要 最緊要放貸
Labubu及Molly設計師共5500萬買海傲 涉逾萬呎樓面 觀塘新式工廈呎售逾5000元
譚仔「五哥」1100萬沽天水圍舖 12年半蝕七成
郭少芸逾900萬入市太古城兩房戶
皇都最快本周開示範單位 頂層4房特色戶短期登場
外國回流客1.65萬租屯門時代廣場3房
美元定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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