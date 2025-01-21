薛偉傑：去年交付逾200架eVTOL 億航智能營收受關注

交付量按年大增逾3倍

去年12月31日，億航智能在官方微博上發表去年營收和交付量初步數據，估計去年第四季營收達1.62億元（人民幣，下同），按年大增187％。去年全年總營收達4.54億元，按年大增287％。該公司去年全年約交付216架EH216-S無人駕駛eVTOL，按年大增3.15倍，去年第一季交付26架，第二季49架，第三季63架，第四季估計78架。高盛今年1月初估計，億航智能去年第四季交付量達84架，即去年全年交付量達222架，維持對該股「買入」評級。

若單看這些數據的增長幅度，無疑是非常正面。但問題是，億航智能是否真正實現盈利；若實現了，又可否持續，仍如「霧裏看花」。綜合內地媒體報道，億航智能自2014年8月成立後，直至去年第一季都虧蝕，2017至2023年間累積虧蝕12.82億元；股價亦從2021年2月最高逾124美元回落逾85％。2023年11月，億航智能更被沽空機構興登堡研究狙擊和質疑訂單數據，雖然億航智能否認訂單和銷售數據誤導投資者，但股價持續低迷。

近季調整後盈利或包括政府補貼

億航智能聲稱，在調整後實現轉虧為盈，去年第二季營收1.020億元，淨虧蝕7163.4萬元人民幣，但調整後淨盈利（Non-GAAP）為115萬元，首次實現調整後轉虧為盈。去年第三季營收1.281億元人民幣，淨虧蝕4813.2萬元，調整後淨盈利1573.9萬元。第四季是否繼續實現調整後淨盈利，暫時未披露。

「調整後淨盈利或淨虧蝕」，是指企業在經營活動中淨利潤或虧蝕，加上非經營活動損益，以及會計政策改變、前期錯誤更正等來調整後的數據。非經營活動損益包括政府補貼、資產減值損失、非流動資產處置損益、公允價值變動損益等。

自2023年底，內地中央經濟工作會議後，中央及各地地方政府陸續推出支持低空經濟發展政策和支持措施，以真金白銀支持低空經濟產業發展。例如，廣州市黃埔區對獲得eVTOL型號合格證、生產許可證的企業分別給予1500萬元一次過獎勵。深圳、合肥、廣州等城市對eVTOL商業航線營運，提供每名乘客每架次100元至300元補貼。因此，若撇除這些非經常和非營運性質因素，億航智能未來是否能夠轉虧為盈，以及可否持續，仍然令人擔憂。 據內媒報道，億航智能近幾季交付的EH216-S，很大部分是交付給內地地方政府企業和部門。

eVTOL性能和航線營運仍未成熟

至於eVTOL性能和航線營運，筆者認為，短期內仍不夠成熟，主要受制於鋰電池技術。現時億航智能主力產品是EH216-S，採用8軸16旋翼設計，機身闊5.73米，高1.93米，最大起飛重量620公斤，只可以載兩人（物流版載貨200公斤），最高時速130公里，但滿載航程為30公里，續航時間最長25分鐘，可以在兩小時內充滿電。即使不談論飛行速度，EH216-S的航程、載客量（載重量）、充電時間都未如理想。至於內地個別城市已開通市內載人觀光航線，票價「離地」，每人每次收費高達1980元，比兩個城市之間的機票更昂貴。實在很難相信，這些觀光航線能夠吸引到大量遊客光顧。

2023年9月，億航智能對深圳欣界能源科技進行戰略投資，並達成戰略合作，共同研發適用於eVTOL的固態鋰電池。去年11月，EH216-S搭載重量能量密度達480Wh/kg的固態鋰電池完成了單次不間斷飛行測試，這也是全球首架無人駕駛的載人eVTOL完成固態鋰電池飛行測試，續航時間達到48分10秒。深圳欣界能源表示，期待與億航智能繼續攜手合作，持續提升固態鋰電池的性能，以增加EH216-S的續航時間，2025年可望進一步提升25%至60分鐘。

明報記者 薛偉傑

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