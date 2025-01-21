碧桂園清盤聆訊押後至5月26日

債權人組織在庭上多次指碧桂園重組一拖再拖，進度延誤。去年已押後聆訊6個月，且重組方案未獲另一債券持有人特設小組（AHG）支持，現時又再要求將聆訊進一步延後4個月，要求法庭頒令將公司直接清盤。

碧桂園一方律師指出，預計下個月將與債權人達成一致的條款，望法庭允許押後聆訊4個月。公司在過去多月已成功刊發年報等，取得多項財務及審計上的進展。對於債券持有人特設小組此前曾向外稱，碧桂園公布的關鍵條款未獲該小組支持，碧桂園律師指仍與該小組洽商中，但認為對方提出4周後再聆訊，按碧桂園為中國最大型內房，重組非常複雜，且4周包括農曆新年假期等，實際得兩周時間，難以完成工作，要求法庭批准押後聆訊4個月或至少3個月。

須下月底公布重組債務進度

碧桂園代表律師又稱，預計下個月將與債權人達成一致條款。上述債權人組織要求碧桂園通知其進度，陳官表示，碧桂園在2月底不管完成與否，應作出公開公告，否則債權人一方有權要求提前聆訊。