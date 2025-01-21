歌爾微電子安井食品申來港上市

歌爾微電子為智能傳感交互解決方案提供商，中金（3908）、中信建投國際、招銀國際及瑞銀為聯席保薦人。歌爾微電子從事微機電系統器件及微系統模組研發、生產與銷售，業務涵蓋材料研發、晶片設計、封裝測試、算法軟件開發等技術環節。去年首3季收入32.66億元（人民幣，下同），按年大增52.1%，純利2.43億元，升8.04%。

折疊單車商大行科工申請IPO

於同日遞表的安井食品主要提供速凍調製食品、速凍菜餚製品及速凍麵米製品，高盛、中金為聯席保薦人。按2023年收入計，安井食品為中國最大的速凍食品公司。上年首3季收入109.95億元，按年增7.69%，純利10.47億元，按年跌6.65%。

著名折疊單車生產商大行科工（Dahon）同日亦遞表申請來港上市，獨家保薦人為中信建投國際，去年首三季收入升近59%至3.52億元；純利4584萬元，按年升74%。

另外，彭博昨日引述消息指出，內地汽水生產商大窯計劃下半年在港IPO。公司正與顧問合作，尋求集資最多5億美元（約39億港元），討論仍在進行，交易規模和時間可能有變。惟大窯昨日回覆內媒《封面新聞》查詢稱，公司以經營發展為主，暫未考慮IPO事項，一切以官方信息為準。成立於1980年代的大窯總部位於內蒙古，於7個省份建立智能工廠，生產碳酸飲料、果汁和茶飲等。

明報記者 邱潤青

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