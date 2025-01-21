LME准港設金屬倉庫 接受申請

【明報專訊】港交所（0388）旗下倫敦金屬交易所（LME）宣布，納入香港作為許可交付地點，並接受倉庫營運商申請許可，以儲存LME註冊品牌的金屬。LME更表示，預料於3個月批准首間倉庫公司之後，香港將成為活躍的交付地點。
港交所：助港成亞洲商品中心
港交所行政總裁陳翊庭表示，此舉將作為全球最大金屬消費國的中國，與於國際間活躍的金屬交易市場緊密連接，將有助香港發展成為亞洲商品交易中心。
LME表示，批准香港作為交付地點去儲存LME註冊的鋁合金、鋁、銅、鉛、鎳、錫和鋅，而目前於全球32個國家或地區，擁有近465個經LME授權經營的倉庫。LME行政總裁張柏廉（Matthew Chamberlain）表示，倉庫公司、業主及金屬持有人，均對香港作為可交付地點展現濃厚的興趣。
《信報》去年12月引述消息報道指出，阿里巴巴（9988）旗下物流公司菜鳥，早前曾經與LME管理層會面，並關注於港設倉的商機，並探討建設大宗商品交易生態圈的合作。
財經事務及庫務局長許正宇表示，香港增設LME許可倉庫，可為區內相關金屬交易提供最便捷、更具成本效益和更安全的交割途徑，同時亦能為香港的貿易、航運、倉儲和運輸業界增加需求，壯大大宗商品生態圈。