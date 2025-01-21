LME准港設金屬倉庫 接受申請

港交所：助港成亞洲商品中心

港交所行政總裁陳翊庭表示，此舉將作為全球最大金屬消費國的中國，與於國際間活躍的金屬交易市場緊密連接，將有助香港發展成為亞洲商品交易中心。

LME表示，批准香港作為交付地點去儲存LME註冊的鋁合金、鋁、銅、鉛、鎳、錫和鋅，而目前於全球32個國家或地區，擁有近465個經LME授權經營的倉庫。LME行政總裁張柏廉（Matthew Chamberlain）表示，倉庫公司、業主及金屬持有人，均對香港作為可交付地點展現濃厚的興趣。

《信報》去年12月引述消息報道指出，阿里巴巴（9988）旗下物流公司菜鳥，早前曾經與LME管理層會面，並關注於港設倉的商機，並探討建設大宗商品交易生態圈的合作。

財經事務及庫務局長許正宇表示，香港增設LME許可倉庫，可為區內相關金屬交易提供最便捷、更具成本效益和更安全的交割途徑，同時亦能為香港的貿易、航運、倉儲和運輸業界增加需求，壯大大宗商品生態圈。