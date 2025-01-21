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經濟

新世界曾挫5% 澄清無洽債務重組

【明報專訊】市場昨日傳出新世界發展（0017）因應債務重組，找來年利達（Linklaters）律師事務所及債務重組顧問富理誠（FIT Consulting）協助重組，並安排發行定期付息而不還本、並在到期時一次過償還本金的俗稱「子彈債券」為債務展期。消息一出，新世界股價一度逆市跌5%，隨着其收市前發澄清公告表示尚未進行或開始討論整體債務重組，收市時股價跌幅收窄至3.41%，報4.25元。

有報道稱搵年利達富理誠助重組

Debtwire引述知情人士指出，新世界因應其債務情况，已經尋求年利達作為法律顧問，同時亦有專責處理重組及無力償債的專業機構，找來一投資銀行家作簡報。據稱該集團已找來處理債務重組的財務顧問富理誠幫助重組債務，當中會涉及銀行貸款。

報道並引述一名買方分析員指出，新世界正與少數離岸銀行貸款機構，就提供額外抵押品去支撐貸款，藉此全面重組債務，進行討論。據報該集團計劃，待與銀行達成重組貸款協議，將安排「子彈債券」將債務展期。報道指新世界、年利達及富理誠均沒有回應有關傳聞。此前有報道指新世界已經在去年12月尋求銀行，因應其潛在違反淨債務股本比率條文，暫停運用有關條文算式測試至今年12月30日，並尋求將槓桿比率測試要求由原來的80%，提高至100%。據稱大部分銀團貸款銀行同意將淨槓桿比率提高至100%，卻否決引用條文測試的條款延至今年12月30日。

新世界昨刊發澄清通告指出，尚未進行或開始討論任何整體債務重組，並提醒股東及投資者，該等市場傳言及猜測的內容不能準確反映其現有財務債務的整體狀况。公司提醒投資者不要依賴市場傳言，並應以其官方公告為準。

相關字詞﹕富理誠 年利達律師事務所 新世界發展

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