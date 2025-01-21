人行：去年逾300企回購增持 涉近3000億

人行表示，政策工具的帶動效應逐步顯現，對維護資本市場穩定運行，以及提振市場信心發揮重要作用。

人行於去年10月聯同中國證監會，以及金融監管總局增設股票回購增持再貸款作為政策工具，21間金融機構可向符合條件的上市公司和主要股東發放貸款，用於股票回購和增持，再貸款的首期額度為3000億元，當時的限定年利率為1.75厘，而期限則為一年，再貸款的資金按季發放。

稱政策工具帶動效應漸顯現

人行昨指出，透過結合市場需要不斷去優化股票回購增持再貸款，如先前降低自有資金比例要求至10%，即金融機構最多提供約九成的回購增持實際金額，並延長貸款最長期限至3年，鼓勵銀行發放信用貸款，便利銀行和企業開展貸款業務，以充分滿足上市公司市值管理的融資需求。

多家內媒曾於去年12月引述消息報道指出，股票回購增持再貸款的貸款比率，由七成提高至九成，惟新增部分限制，如貸款期限由「原則上不超過3年」，變更為限定最長3年。