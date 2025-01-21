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經濟

內地LPR息不變 逆回購淨投放近千億

【明報專訊】內地本月維持貸款市場報價利率（LPR）不變，符合市場預期，1年期LPR報3.1厘，5年期以上LPR為3.6厘。政策指標利率7天期逆回購操作利率昨日維持在1.5厘，扣除到期逆回購，昨日7天期逆回購淨投放982億元人民幣。雖然內地去年12月將貨幣政策定調改為適度寬鬆，並適時降準降息，不過LPR連續3個月不變，人民銀行主管媒體《金融時報》發文引述業內專家表示，下一階段LPR的變動，需要在穩增長、穩匯率、穩息差等多重目標尋求平衡。

官媒：穩增長匯率息差中尋平衡

文章引述中信證券首席經濟學家明明指出，LPR報價按兵不動，有銀行在稅期和春節資金成本上升因素，亦是綜合內外政策環境、平衡內外均衡和寬鬆貨幣目標下的選擇。民生銀行首席經濟學家溫彬則指出，當前內地經濟數據好過預期，為政策留有更多空間，另外美國減息空間受限，近期美元強勢加大人民幣匯率壓力。特朗普昨日就任美國總統，他認為人民幣釋除貶壓之前，內地政策利率將持穩，以便為後續政策創造更多空間。

人幣續彈 離岸價升逾200點子

上周美國通脹數據利好減息前景，美元延續上周回落走勢，人民幣繼續企穩反彈。

人行昨日公布人民幣中間價報7.1886，較上周五上升3點子（1元等於1萬點子），截至晚上7時半，在岸人民幣報7.3114，升值105點子，離岸人民幣報7.3207，上升226點子。

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡表示，人行積極管理中間價和離岸市場流動性，加上上周宣布調整資本管理參數，均顯示內地現時高度重視貨幣穩定，近日美債孳息率下跌亦緩和人民幣貶壓。

她預期，若特朗普在就職日未有公布激進的增加關稅計劃，離岸人民幣或會上試7.3，不過該行基本預期維持離岸人民幣朝向跌至7.4水平。

相關字詞﹕人民銀行 貸款市場報價利率 7天期逆回購 減息 人民幣 特朗普

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