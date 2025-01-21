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經濟
鄺超靈 全民造ESG

投資策略

鄺超靈：房地產業如何應對極端氣候挑戰推動ESG發展

【明報專訊】全球暖化的威脅已不容忽視，在2024年全球平均氣溫首次突破工業化前的1.5OC界限，較工業化前升1.6OC，超越《巴黎協定》的核心目標，成為有紀錄以來最炎熱一年。全球各地發生的大規模洪水、熱浪及其他自然災害，已被科學界確認與氣候變化直接相關，對基礎設施、房屋、經濟活動造成深遠影響，並進一步強化應對氣候挑戰的緊迫性。

今月洛杉磯爆發歷史上最具毀滅性的城市火災之一，造成至少25人死亡，逾一萬多座建築物被毀。強風加劇火勢蔓延速度與範圍，氣候變化影響則在多方面推波助瀾，包括乾旱惡化、旱季延長及更強的焚風，這些都使得火災更加猛烈。氣候變化帶來的另一個挑戰是水資源日益短缺。由於滅火所需的水資源不足，火災控制和撲滅變得更加困難。

2024年，自然災害造成的全球經濟損失達3200億美元，比2023年增33%。這一驚人的增長主要源於氣候變化及高風險地區的房地產開發。例如，颶風米爾頓（Milton）和海倫（Helene）在短短兩周內對佛羅里達州造成嚴重影響，而在亞太地區，颱風摩羯（Yagi）襲擊香港、中國大陸和越南，造成約140億美元損失，是2024年死亡人數最多的自然災害，共約850人喪生。

隨氣候變化的挑戰日益嚴峻，房地產業正面臨巨大壓力。極端天氣事件導致的財產損失持續增加，不僅推高保險理賠請求，也促使保險公司提高費率甚至拒絕為某些高風險地區承保。這種趨勢可能進一步引發保險危機，對相關行業構成更大風險。在此背景下，ESG（環境、社會及管治）專業人才角色變得尤為重要，不僅可協助房地產企業識別物業的氣候風險，還能提出節能減排方案，利用綠色金融機會實現資金優化。此外，ESG專業人才還可幫助企業應對日益嚴格的法律法規和投資者要求，降低風險提升競爭力。

本月港交所（0388）正式實施基於國際可持續發展準則理事會（ISSB）標準的優化ESG框架，進一步提高氣候資訊披露要求，不僅鞏固香港在全球可持續發展領域的領先地位，也使得對ESG專業人才的需求激增。

為解決人才短缺問題，特區政府推出「綠色和可持續金融培訓先導計劃」，預留2億元資助參與相關培訓和取得資格的個人。該計劃向全港居民開放，申請者完成合資格課程後，可獲得高達80%的學費補貼，補貼上限1萬元。此外，香港大學專業進修學院近期聯同環境社會企業管治及標準學會（IESGB），推出了首項針對房地產行業的ESG行政人員認證課程。該課程為期兩個多月，總計40小時，涵蓋以下房地產業ESG核心內容：

1. ESG框架的基礎知識、挑戰與機遇；2. 最新ESG發展趨勢，包括IFRS、TCFD、TNFD和GRI標準；3. ESG管治原則，如香港上市規則及ISO 37000；4. 氣候風險管理與情景分析；5. 碳中和與建築生命周期碳管理；6. 社會議題，如職業健康與安全、勞工實踐及企業社會責任；7. 可持續供應鏈管理及綠色採購；8. 案例分析與小組報告。

成功完成課程學員將獲得由IESGB頒發「房地產業認可專業ESG策略師」（CESGP￼- Real Estate）資格，從而在ESG領域獲得專業認可，助力香港及亞太地區可持續發展目標。

在全球氣候挑戰日益嚴峻下，各行各業都需要採取果斷行動推動氣候適應能力和韌性建設。從洛杉磯的大火到香港的氣候資訊披露新要求，所有案例都強調了氣候變化對全球的深遠影響。我們需要加強教育推廣，以及跨行業合作，確保企業能夠有效應對ESG要求，並為下一代培養更多專業人才。這不僅是對未來的投資，更是對地球的承諾。

環境社會企業管治及標準學會環保委員會主席

[鄺超靈 全民造ESG]

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