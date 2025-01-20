MPF美股動力料可持續

明報記者 袁國守

根據理柏的基金回報數據，由2023年12月31日起，截至2024年12月31日，本港強積金2024年整體回報達8.44%，各股票類別均錄得正回報，而美國股票持續升勢，平均回報21.53%，為表現最理想類別；相反，全球債券表現最弱，平均回報為負2.88%。

展望2025年，環球市場仍存在不確定，富達國際認為，此情况下，投資者需關注當中重點，以部署今年的強積金投資。富達國際投資策略董事簡立恒指出，經濟基本面數據顯示，市場正在後周期階段，一般情况仍然會利好股票表現，但波動性會比較高，尤其是市場對通脹及政策預期產生變化的時候。

受惠擴張財策減企業稅放寬管制

從多元資產配置角度，富達持續看好投資股票的前景，但重點關注企業盈利走勢，因其為帶動回報的重要動力。至於固定收益，簡立恒表示，受美國共和黨即將執政及較高通脹的預期影響，美國國債孳息率走高，這反映固定收益可帶來可觀回報及分散風險作用，惟建議對存續期作策略性部署，因受增長、通脹及政策預期等多方面影響，債息將持續波動。

地域配置方面，簡立恒稱，美國股票去年錄得強勁升幅，在更多擴張性財政政策、潛在企業稅減免和放寬管制的預期下，預料美國股票動力可持續，企業盈利強勢預料將由科技行業擴散至其他行業，收窄兩者之間的差距。他表示，考慮到美國經濟動能已接近飽和，額外的刺激措施料進一步增加通脹多於經濟增長。

至於歐洲，簡立恒指出，經濟增長預期較美國弱，法國和德國持續政局不穩，加上市場憂慮財政政策的可持續性，導致區內市場一直落後，但考慮到大部分負面因素已反映，投資者可留意當地央行及政府會否增加支持政策，以及俄烏地緣政治的發展，發掘當地的投資機遇。

中國穩房產利市場情緒 關稅添不明朗

亞洲股市方面，簡立恒表示，印度股市預計將面臨較少中美貿易所帶來的衝擊，台灣及韓國股市則受惠與全球科技周期關係緊密，惟投資者需留意近期的政治不穩定性及科技周期達到高位，可能會影響市場表現。他續指出，中國內地政策轉向以穩定房地產市場及股市，表明支持增長並重點集中本地需求，將有利市場情緒，但中國經濟增長2025年仍將面臨重大挑戰，關稅的不明朗因素亦令外部需求前景受壓，因此有必要轉向支持消費，投資者應密切留意特朗普政府的關稅措施，以及後續中國內地的對策，以及人民幣的走向。

日本方面，簡立恒表示，實質資薪增長應會持續帶動消費，但美國關稅風險持續，對外在需求的影響仍為未知之數；日本首相石破茂支持企業在春季提高薪酬和上調最低工資，日本央行將更有條件再度加息，日圓走強配合更高利率將對今年的企業盈利帶來逆風，需留意相關風險。

積金局主席劉麥嘉軒近日發表網誌，指出根據強積金受託人所提交，並經積金局核實的官方資料，強積金總資產淨值於2024年底已升至近1.3萬億元，而強積金在2024年整體投資表現不俗，截至去年12月底，全年平均淨回報達8.6%。

不過，劉麥嘉軒強調，相關強積金整體平均淨回報是一個概括的統計數字，各個基金種類的平均、最高和最低數據亦只可作參考，這些數字與每一位計劃成員自己帳戶的投資回報並沒有直接關係，因為每位計劃成員因應各自不同的投資目標選擇自己的強積金投資組合，組合中基金的風險程度和所投資市場的表現不同，因此回報亦不會相同。

她提醒，計劃成員在參考過去一年的強積金投資表現之餘，亦應藉此檢視自己強積金的切身資訊，包括受託人發出的強積金周年權益報表及基金便覽，了解與自己相關的基金投資表現。她又表示，計劃成員亦可以透過積金局的強積金基金平台，了解個別基金的投資目標和風險級別、基金開支比率以及在不同時期的表現等，並根據個人的人生階段、財務狀况、風險承受能力等因素作出評估，適時調整自己的強積金投資組合，為新一年作出適當部署。

劉麥嘉軒亦留意到，坊間的商業機構每個月都發放有關強積金投資表現的短期數據，但事實上，強積金是跨越40年的長線投資，短期數據對長線投資的部署並沒有多大參考價值，更可能令計劃成員誤以短炒的角度看待強積金，這種心態對管理強積金可能會構成負面影響，導致計劃成員「高買低賣」，蒙受不必要的損失。此外，她提醒計劃成員，雖然強積金於去年的整體投資表現理想，但無人能準確預測未來市場走向，所以大家應更着重分散強積金投資，以應對市場波動所帶來的風險和影響。

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[袁國守 退休綢繆]