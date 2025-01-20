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經濟
二手放大鏡

香港地產

名城呎價1.4萬沽 新春後料交投升

【明報專訊】新春前節日氣氛漸濃，拖慢整體二手交投，沙田及大圍區2025年1月至今暫錄約50宗二手成交，較上月同期下跌約10%，其中大圍名城暫錄約5宗成交。區內代理表示，準買家因節日氣氛、觀望本月美國再次議息而減慢入市步伐，惟近日屋苑睇樓量仍保持一定水平，相信農曆新年後交投將有所回升。

明報記者 趙頌明

中原分區營業經理吳嘉權表示，名城二期盛薈第1座中層南翼D室，實用686方呎，3房連1套房間隔，原業主叫價約1100萬元，去年10月減至1000萬元，新近以990萬元獲承接、實呎14,431元，即累減110萬元或10%，據悉買家為區內用家；原業主於2011年以約768萬元一手購入，持貨約14年，是次易手帳面獲利222萬元約29%。

金獅一房320萬沽 3個月升值19%

可留意的是，樓市全面「撤辣」後，大圍同區金獅花園再現短炒獲利個案；代理消息指出，金獅花園E座金輝閣高層6室，實用260方呎一房間隔，以320萬元易手，實呎12,308元；據悉，原業主為投資者，去年10月以270萬元購入，持貨短短約3個月，帳面賺約50萬元或19%。

河畔原則兩房售323萬 業主料輸16%

另一方面，曾備受追捧的新界上車盤，新近再錄二手蝕讓個案。資料顯示，沙田河畔花園C座中層7室，實用242方呎，原則屬兩房間隔，新近以323萬元易手，實呎13,347元；原業主2015年以約368萬元購入，持貨約10年，帳面仍蝕45萬元或12%，連使費有可能實蝕約60萬元或16%。

此外，市場再錄租客「租轉買」個案。祥益地產區域董事袁思賢表示，屯門市廣場第6座高層G室，實用592方呎3房間隔，原業主減價約25萬元或4%後，以555萬易手，實呎9375元；原業主2016年以約480萬元購入，持貨約9年，帳面獲利約75萬元或16%。

荃景3房438萬易手 15年升值六成

另中原高級分區營業經理徐偉業表示，荃灣老牌屋苑荃景花園第5座中層A室，實用495方呎3房戶型，望內園池景，原業主以480萬元放盤，經議價後累減42萬元或約9%，以438萬元易手，實呎8848元，料為屋苑3房單位約10年半以來的最低價位。

原業主於2010年以267萬元買入，持貨約15年，帳面仍賺171萬元或64%。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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