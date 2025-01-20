一號．西九龍3房戶 990萬沽 業主料輸6%

海栢兩房528萬沽 9年升值17%

新界方面，世紀21奇豐物業助理區域營業董事黎健峯稱，馬鞍山海栢花園第2座低層B室，實用394方呎兩房間隔，原業主開價550萬元，議價後減22萬元或4%，獲買家以528萬元承接、實呎1.34萬元；原業主於2016年以450萬元購入，持貨近9年，帳面賺78萬元或17%。

十大屋苑周末7成交 逾一個月高

至於剛過去周末（1月18及19日），十大屋苑交投維持單位數；據中原統計共錄7宗成交，按周增5宗或2.5倍，創5周、即逾一個月的周末新高；零成交屋苑有4個，包括鰂魚涌康怡花園、藍田麗港城、天水圍嘉湖山莊和東涌映灣園。可留意是，鰂魚涌太古城過去兩日錄約1宗成交，中原資深區域營業董事趙鴻運稱，銀栢閣中低層B室，實用1015方呎3房1套間隔、向北望園景及海景，原業主本月初以1590萬元放售，最終減價40萬元或2.5%以1550萬元易手、實呎1.52萬元，新買家為外區客；原業主早於1993年10月以568萬元購入，持貨逾31年帳面賺982萬元或1.7倍。

另據美聯統計，十大屋苑過去兩日同錄7宗成交，按周增加1.33倍。