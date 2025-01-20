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經濟

香港地產

合景泰富：港樓市下半年料反彈 冀中央再出招提振經濟 樓價今年有望升5%

【明報專訊】特朗普正式就任美國總統，對國際政經局勢有何影響，備受全球關注；合景泰富（1813）香港區總經理（海外拓展部）蘇維文接受訪問指出，特朗普新政府上場首半年，預料着力處理的主要議題包括關稅、對華關係等，估計2025年下半年起，待多項政經政策敲定後，環球政經形勢可趨明朗化，如配合中央政府繼續出招提振經濟，本港樓市可望於今年第三四季呈現較明顯反彈，全年樓價有機會回升5%。至於與龍光（3380）合作的鴨脷洲凱玥，屬港島南區近年鮮有供應的分層豪宅，會繼續採善價而沽的惜售策略。

明報記者 林可為

對環球聚焦特朗普正式就任美國總統，蘇維文認為，美國新政府上任首半年，關稅、如何處理對中國關係等，估計是華府最主要議題之一，在華府未有具體政策出台前，相信今年上半年環球財資市場、以至香港地產市場，仍然充斥觀望情緒。至於本港樓價走勢，蘇維文形容：「（樓價）現時已接近『山腳』，但仍未完全到底，上半年樓價預料將維持橫行格局。」

蘇維文：樓價已近「山腳」 但未到底

翻查資料，據反映香港樓價走勢的中原城市領先指數CCL顯示，2024年全年樓價累跌6.5%，相較2021年8月高峰則仍下挫28%。 蘇維文認為，如華府就關稅、對中國關係等重大政策，於今年上半年內敲定大方向，環球政經形勢、以至香港樓市，可望於下半年起趨明朗化。

一簽多行或擴至灣區其他城市

與此同時，他期望中央政府今年繼續有提振內地經濟、樓市的重大新舉措出台，而赴香港一簽多行措施，繼深圳後，今年內有機會擴展至大灣區其他城市，對刺激香港經濟、樓市絕對有幫助，「樂觀估計，香港樓市可於第三四季期間呈現較明顯反彈勢頭，2025年全年樓價料最多可上升5%」。

蘇維文強調，香港人不乏消費力，市場亦不乏資金，在特區政府去年2月全面撤銷物業辣稅、加上美國聯儲局去年9月起3次減息的帶動下，2024年全年整體一手成交累積錄約1.58萬宗，相較2023年全年錄約1.07萬宗，按年回升約48%，反映市况已見改善。

凱玥續採招標發售善價而沽

談及凱玥的銷售部署，蘇表示，項目屬港島南區少有坐擁全海景的分層豪宅，會繼續採招標發售並善價而沽，目前的洽購查詢準買家，除本地客、新香港人及內地客外，亦不乏外籍人士。據成交紀錄冊顯示，凱玥自2023年初至今累積售出約48伙、涉吸金總額約34億元，平均實呎約3.15萬元；可留意的是，其中43伙成交、即近九成單位是於去年4月、政府全面「撤辣」後售出，據悉買家當中已有逾九成收樓，並對物業質素感滿意。

（發展商專訪）

相關字詞﹕一簽多行 中原城市領先指數CCL 凱玥 合景泰富 特朗普

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