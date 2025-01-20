王品弟：私宅獲利比率企穩

根據差估署樓價指數顯示，於去年10月及11月連升兩個月，暫見喘穩，帶動去年第四季私宅獲利比率亦回穩。據香港置業資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，根據已知上手購入價的二手私宅註冊個案，並扣除已知內部轉讓、特殊成交個案等計算，2024年第四季帳面獲利比率錄約66.5%，按季增約0.7個百分點。若以持貨年期劃分，去年第四季持貨逾15年的個案99%以上帳面獲利離場；持貨逾10年至15年超過九成帳面獲利；反觀，持貨10年或以下個案帳面獲利比率約20.7%，因近年樓價由高位回落。至於十大屋苑方面，2024年第四季表現較大市為好，新都城有近95%個案帳面獲利屬最高；其次為康怡花園，有約87%個案帳面獲利；即使是十大屋苑帳面獲利比率最少的麗港城，都有約75%個案帳面獲利離場，準買家入市前，不妨大膽議價。

另據土地註冊處資料顯示，2024年第四季一手私宅及二手住宅共錄15,966宗註冊，按季增逾四成。市場預計美聯儲局在2025年會持續減息，有望進一步減輕供樓負擔，此舉有助刺激置業需求。近日各大發展商加快推盤步伐，刺激春節前交投，搶去不少二手客源。雖然有部分二手業主願意降價吸客，不過臨近歲晚，市民已準備過年，暫緩睇樓活動，相信有待新春過後，樓市漸入佳境，交投有望回升，甚至出現小陽春，私宅獲利比率或觸底反彈。

香港置業研究部董事

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[王品弟]