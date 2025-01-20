布少明：樓市購買力醞釀再爆發

供應層面以外，中細價樓交投保持活躍。以公屋及居屋交投為例，據美聯物業研究中心綜合房屋委員會最新數據，2024年居屋及公屋第二市場（未補價）的成交宗數合共錄4296宗，較2023年大增約31%，打破2021年3690宗的高位之餘，亦創自2013年推出「白居二」計劃後的新高。個人相信，日前房委會通過3項優化資助出售單位的安排，例如當中由今年首季推出的「白居二2024」起，為青年增設1500個配額，連同4500個一般配額，合共6000個。此消息連同「全撤辣」、「減息」等利好效應持續發酵，估計今年相關成交量有望再創高位。

總括而言，目前多項利好因素正「多管齊下」撐樓市，而樓市購買力正在積聚，只要美國聯儲局持續其減息步伐，配合利好因素持續發酵，屆時近期積壓的上車及換樓購買力，均可望慢慢爆發，助樓市邁向小陽春。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]