明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
陳永傑

投資策略

陳永傑：一手存貨壓力大 宜趁機入市

【明報專訊】雖然農曆新年為樓市傳統淡季，礙於一手存貨不少，發展商不敢怠慢，於2025年開首，即爭相推盤趕飲頭啖湯，而且維持低價開盤，為求以價換量。

去年樓市受惠減息、撤辣及《施政報告》推出重大政策，一手市場終一洗頹勢，發展商算是賣樓大豐收，全年銷售金額逾2000億元，按年升八成，涉及成交近1.6萬宗，按年多六成。不過，樓市仍乍暖還寒，近期新盤開價仍保持克制，不少由樓花等到現樓發售的貨尾更要繼續減價。如黃竹坑站上蓋一個剛入伙的新盤，現樓的價錢反而比2023年賣樓花時的價錢便宜超過兩成，減幅高於同期樓價跌幅。另一個屯門青山公路上車新盤，新一期單位的入場呎價更不足8000元。據統計，去年以價單方式發售的新盤共有逾30個，涉及逾1.35萬伙，至今售出近8400伙，銷售率由約4%至100%不等，整體銷售率約六成；當中有6個項目的銷售率達九成以上，包括有兩個項目全盤沽清，為跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT及長沙灣瑜悅。然而，去年尚餘逾5000個未賣單位，亦變成存貨。連同其他積壓貨尾，估計發展商仍需一段較長時間去消化大量庫存，在一手供應較多的情况下，相信新盤短期內仍會以低水平開價，準買家可伺機入市。

新春前為傳統樓市淡季，睇樓量和成交量都一般較少，發展商亦提早「收爐」準備過年；今年卻一反常態，各大發展商推盤仍未停下腳步，距離新春假期只有約兩星期，最少有6個新盤趕於新春假期前應市，涉及逾2000伙，有上車盤，有豪宅，作為「龍年」賣樓最後衝刺，力求追回兔年的賣樓成績。

中原地產亞太區住宅部總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳永傑]

上 / 下一篇新聞

銀公：今年致力助中小企升級轉型 今季設新興市場小組 幫銀行界拓東盟中東
銀公：今年致力助中小企升級轉型 今季設新興市場小組 幫銀行界拓東盟中東
稱港經濟不會太差 政策種子開始收成
稱港經濟不會太差 政策種子開始收成
宜家料今年生意勝去年 暫不開新店
宜家料今年生意勝去年 暫不開新店
精算學會：業界可結合AI拓ESG
精算學會：業界可結合AI拓ESG
律師籲家族傳承預留彈性 設替代方案
律師籲家族傳承預留彈性 設替代方案
高盛：美加關稅料溫和 超配中國股市
高盛：美加關稅料溫和 超配中國股市
往績回顧：中銀國際白韌上期看好 中芯上周升幅冠藍籌
往績回顧：中銀國際白韌上期看好 中芯上周升幅冠藍籌
瑞士寶盛鄧啟志：內地穩增長 恒指今年上望24000
瑞士寶盛鄧啟志：內地穩增長 恒指今年上望24000
中金：今年港IPO集資額或續改善
中金：今年港IPO集資額或續改善
醬油龍頭海天 拓海外覓新動力
醬油龍頭海天 拓海外覓新動力
銀河證券料港今年樓價升3% 「高才通」增需求 發展商或毋須再大劈價散貨
銀河證券料港今年樓價升3% 「高才通」增需求 發展商或毋須再大劈價散貨
冀中央動用資金救內房 直接購商品房
冀中央動用資金救內房 直接購商品房
晶泰上市7個月 即配股籌11億
晶泰上市7個月 即配股籌11億
港研人造蜘蛛絲 強韌兼具形狀記憶
港研人造蜘蛛絲 強韌兼具形狀記憶
獲日內瓦國際發明獎
獲日內瓦國際發明獎
50歲前財務自由 享穩定被動收入方法
50歲前財務自由 享穩定被動收入方法
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：業績改善 招行Call 28827
劉思明：業績改善 招行Call 28827
張兆聰：低吸煤炭股博反彈
張兆聰：低吸煤炭股博反彈
張兆聰：MRVL高位整固完成欲突破
張兆聰：MRVL高位整固完成欲突破
伍禮賢：中國重汽業績逆流而上
伍禮賢：中國重汽業績逆流而上
涂國彬：特朗普上場 金價可受惠
涂國彬：特朗普上場 金價可受惠
陳大為：Trump上台後 美科技股走勢預測
陳大為：Trump上台後 美科技股走勢預測
袁國守：特朗普回歸 跨國銀行股料續強勢
袁國守：特朗普回歸 跨國銀行股料續強勢
謝偉銓：政府應帶頭減拖數 加快工程項目付款（二之二）
謝偉銓：政府應帶頭減拖數 加快工程項目付款（二之二）
《幫你格價》：辦年貨用商場優惠有着數
《幫你格價》：辦年貨用商場優惠有着數
沈永年：掌靜脈NFC支付愈趨普及
沈永年：掌靜脈NFC支付愈趨普及
陳正犖：英鎊反彈阻力留意1.24
陳正犖：英鎊反彈阻力留意1.24
許健生：特朗普2.0：對全球創科產業的影響
許健生：特朗普2.0：對全球創科產業的影響
溫傑：新遊戲反應理想 網易估值具上升空間
溫傑：新遊戲反應理想 網易估值具上升空間
袁國守：港股後向 還看特朗普新政
袁國守：港股後向 還看特朗普新政
林少陽：窺探美新財長未來施政方針
林少陽：窺探美新財長未來施政方針
技術取勝：騰訊50周線有支持
技術取勝：騰訊50周線有支持
李聲揚：匯控渣打國泰電盈表現強勢
李聲揚：匯控渣打國泰電盈表現強勢
蔡金強：特朗普阻不了中國出口浪潮
蔡金強：特朗普阻不了中國出口浪潮
艾雲豪：職場見聞錄：電梯門內外眾生相
艾雲豪：職場見聞錄：電梯門內外眾生相
李順威：美通脹降 股債反應偏大
李順威：美通脹降 股債反應偏大
劉思明：高追中芯風險大 寧揀長飛光纖
劉思明：高追中芯風險大 寧揀長飛光纖
瑞銀亞洲：新遊戲受歡迎 網易牛67708
瑞銀亞洲：新遊戲受歡迎 網易牛67708
摩根大通亞洲：力拓海外市場 泡泡瑪特購29100
摩根大通亞洲：力拓海外市場 泡泡瑪特購29100
周顯：對冲聯匯脫鈎的簡單辦法
周顯：對冲聯匯脫鈎的簡單辦法
王弼：美M2增長溫和 通脹毋須過慮
王弼：美M2增長溫和 通脹毋須過慮
曾淵滄：中美關係或現改善契機
曾淵滄：中美關係或現改善契機
湯文亮：港交所與小紅書
湯文亮：港交所與小紅書
廖偉強：新盤庫存成樓市關鍵
廖偉強：新盤庫存成樓市關鍵
布少明：樓市購買力醞釀再爆發
布少明：樓市購買力醞釀再爆發
王品弟：私宅獲利比率企穩
王品弟：私宅獲利比率企穩
合景泰富：港樓市下半年料反彈 冀中央再出招提振經濟 樓價今年有望升5%
合景泰富：港樓市下半年料反彈 冀中央再出招提振經濟 樓價今年有望升5%
話你知：凱玥巨無霸最大9663呎
話你知：凱玥巨無霸最大9663呎
一手成交兩日逾250宗 3個月周末新高
一手成交兩日逾250宗 3個月周末新高
內地專才斥5.5萬連租港景峯兩伙
內地專才斥5.5萬連租港景峯兩伙
一號．西九龍3房戶 990萬沽 業主料輸6%
一號．西九龍3房戶 990萬沽 業主料輸6%
工廈去年買賣註冊金額近147億 跌2.5%
工廈去年買賣註冊金額近147億 跌2.5%
傲華主打一兩房 生活起居便利
傲華主打一兩房 生活起居便利
名城呎價1.4萬沽 新春後料交投升
名城呎價1.4萬沽 新春後料交投升
MPF美股動力料可持續
MPF美股動力料可持續