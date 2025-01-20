陳永傑：一手存貨壓力大 宜趁機入市

去年樓市受惠減息、撤辣及《施政報告》推出重大政策，一手市場終一洗頹勢，發展商算是賣樓大豐收，全年銷售金額逾2000億元，按年升八成，涉及成交近1.6萬宗，按年多六成。不過，樓市仍乍暖還寒，近期新盤開價仍保持克制，不少由樓花等到現樓發售的貨尾更要繼續減價。如黃竹坑站上蓋一個剛入伙的新盤，現樓的價錢反而比2023年賣樓花時的價錢便宜超過兩成，減幅高於同期樓價跌幅。另一個屯門青山公路上車新盤，新一期單位的入場呎價更不足8000元。據統計，去年以價單方式發售的新盤共有逾30個，涉及逾1.35萬伙，至今售出近8400伙，銷售率由約4%至100%不等，整體銷售率約六成；當中有6個項目的銷售率達九成以上，包括有兩個項目全盤沽清，為跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT及長沙灣瑜悅。然而，去年尚餘逾5000個未賣單位，亦變成存貨。連同其他積壓貨尾，估計發展商仍需一段較長時間去消化大量庫存，在一手供應較多的情况下，相信新盤短期內仍會以低水平開價，準買家可伺機入市。

新春前為傳統樓市淡季，睇樓量和成交量都一般較少，發展商亦提早「收爐」準備過年；今年卻一反常態，各大發展商推盤仍未停下腳步，距離新春假期只有約兩星期，最少有6個新盤趕於新春假期前應市，涉及逾2000伙，有上車盤，有豪宅，作為「龍年」賣樓最後衝刺，力求追回兔年的賣樓成績。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]