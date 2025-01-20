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經濟
瑞銀亞洲 股票衍生產品銷售部

投資策略

瑞銀亞洲：新遊戲受歡迎 網易牛67708

【明報專訊】網易（9999）旗下武俠遊戲《燕雲十六聲》手遊版於日前上線，登上tap tap熱門第一名，集團表示玩家人數破千萬。網易近日股價做好，連升9個交易日，直至上周五回吐2%。有大行重申網易為其遊戲股首選。如投資者憧憬網易後市表現，趁低博股價反彈可留意網易牛證（67708），收回價136元，行使價134元，2025年12月到期，周一新上市產品。如投資者看淡網易，可留意網易熊證（51987），收回價190元，行使價192元，2026年12月到期，有效槓桿約4.2倍。

芯片股熱炒，投資者繼續趁中芯（0981）股價處高位部署相關淡倉產品，或希望博股價下行，看淡中芯可留意中芯熊證（54823），收回價45元，行使價45.6元，2027年12月到期，有效槓桿約6.6倍。如投資者看好中芯，可留意中芯認購（28559），行使價40.33元，2525年7月到期，有效槓桿約3倍。

〔本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2025。版權所有。〕

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[瑞銀亞洲 股票衍生產品銷售部]

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