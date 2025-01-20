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經濟
2025年1月20日星期一
劉思明 數據尋寶
投資策略
銀公：今年致力助中小企升級轉型 今季設新興市場小組 幫銀行界拓東盟中東
稱港經濟不會太差 政策種子開始收成
宜家料今年生意勝去年 暫不開新店
精算學會：業界可結合AI拓ESG
律師籲家族傳承預留彈性 設替代方案
高盛：美加關稅料溫和 超配中國股市
往績回顧：中銀國際白韌上期看好 中芯上周升幅冠藍籌
瑞士寶盛鄧啟志：內地穩增長 恒指今年上望24000
中金：今年港IPO集資額或續改善
醬油龍頭海天 拓海外覓新動力
銀河證券料港今年樓價升3% 「高才通」增需求 發展商或毋須再大劈價散貨
冀中央動用資金救內房 直接購商品房
晶泰上市7個月 即配股籌11億
港研人造蜘蛛絲 強韌兼具形狀記憶
獲日內瓦國際發明獎
50歲前財務自由 享穩定被動收入方法
環球經濟數據
劉思明：業績改善 招行Call 28827
張兆聰：低吸煤炭股博反彈
張兆聰：MRVL高位整固完成欲突破
伍禮賢：中國重汽業績逆流而上
涂國彬：特朗普上場 金價可受惠
陳大為：Trump上台後 美科技股走勢預測
袁國守：特朗普回歸 跨國銀行股料續強勢
謝偉銓：政府應帶頭減拖數 加快工程項目付款（二之二）
《幫你格價》：辦年貨用商場優惠有着數
沈永年：掌靜脈NFC支付愈趨普及
陳正犖：英鎊反彈阻力留意1.24
許健生：特朗普2.0：對全球創科產業的影響
溫傑：新遊戲反應理想 網易估值具上升空間
袁國守：港股後向 還看特朗普新政
林少陽：窺探美新財長未來施政方針
技術取勝：騰訊50周線有支持
李聲揚：匯控渣打國泰電盈表現強勢
蔡金強：特朗普阻不了中國出口浪潮
艾雲豪：職場見聞錄：電梯門內外眾生相
李順威：美通脹降 股債反應偏大
劉思明：高追中芯風險大 寧揀長飛光纖
瑞銀亞洲：新遊戲受歡迎 網易牛67708
摩根大通亞洲：力拓海外市場 泡泡瑪特購29100
周顯：對冲聯匯脫鈎的簡單辦法
王弼：美M2增長溫和 通脹毋須過慮
曾淵滄：中美關係或現改善契機
湯文亮：港交所與小紅書
陳永傑：一手存貨壓力大 宜趁機入市
廖偉強：新盤庫存成樓市關鍵
布少明：樓市購買力醞釀再爆發
王品弟：私宅獲利比率企穩
合景泰富：港樓市下半年料反彈 冀中央再出招提振經濟 樓價今年有望升5%
話你知：凱玥巨無霸最大9663呎
一手成交兩日逾250宗 3個月周末新高
內地專才斥5.5萬連租港景峯兩伙
一號．西九龍3房戶 990萬沽 業主料輸6%
工廈去年買賣註冊金額近147億 跌2.5%
傲華主打一兩房 生活起居便利
名城呎價1.4萬沽 新春後料交投升
MPF美股動力料可持續
劉思明：高追中芯風險大 寧揀長飛光纖
【明報專訊】中國國家主席習近平與美國候任總統特朗普通電話，緩和中美關係愈趨緊張的憂慮。加上美股及內地A股的反彈，帶動港股上周低位回升，但向上的壓力不輕，短期或受到挑戰。
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獲日內瓦國際發明獎
50歲前財務自由 享穩定被動收入方法
環球經濟數據
劉思明：業績改善 招行Call 28827
張兆聰：低吸煤炭股博反彈
張兆聰：MRVL高位整固完成欲突破
伍禮賢：中國重汽業績逆流而上
涂國彬：特朗普上場 金價可受惠
陳大為：Trump上台後 美科技股走勢預測
袁國守：特朗普回歸 跨國銀行股料續強勢
謝偉銓：政府應帶頭減拖數 加快工程項目付款（二之二）
《幫你格價》：辦年貨用商場優惠有着數
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