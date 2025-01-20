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經濟
袁國守 主編的話

投資策略

袁國守：港股後向 還看特朗普新政

【明報專訊】港股上周連升4日，初步扭轉2025年開局頹勢，恒指上周五收報19,584點，全周累升519點或2.73%。由於國家主席習近平與美國候任總統特朗普通電話，市場憧憬中美「有偈傾」，刺激在美國上市的中概股做好，恒指夜期亦急彈，升244點，收報19,841點，高水257點。

港股能否延續反彈，還需看特朗普今天（20日）重返白宮後，將向中國徵收多高的貨品進口關稅。樂觀去看，增關稅已是眾所周知，加上北水持續流入，月初至今累計流入已逾千億元，多過上月12%，就算兩萬大關再遇阻力，恒指於19,300點應有不俗承接。

今期封面故事訪問了高盛及瑞士寶盛的投資專家，他們均預期特朗普上任初期向中國加徵關稅的速度及力度較溫和，以免刺激美國通脹升溫及打擊經濟增長，故繼續看好中國股市，恒指今年更有機會升至24,000點。

當然，穩陣計，仍以揀股不揀市為上策，想防守，選股息率有6厘以上的個股，如中資電訊股或匯控（0005）；欲進攻、願冒險，則吼熱門當炒股，例如中芯（0981）、小米（1810）及旅遊概念股等。

明報經濟投資理財副採訪主任

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 主編的話]

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