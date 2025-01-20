《幫你格價》：辦年貨用商場優惠有着數

明報記者 劉敬華

不少商場都會趁消費旺季推出消費送優惠券的優惠，最近如海港城、朗豪坊、時代廣場、太古廣場、沙田新城市廣場，以及多個港鐵商場均有推出此類優惠，當中以德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、圍方及連理街等港鐵商場的換領券所需消費額最低，即日起至2月16日，MTR Mobile登記用戶於上述港鐵指定商場，以電子貨幣於參與商戶單一消費滿1000元，並成功賺取MTR分，即送合共300元港鐵商場電子優惠券（見表1），惟要留意超級市場並不屬於參與商戶。

部分商場會與指定信用卡合作，如海港城及太古廣場，其中海港城便是與匯豐信用卡合作，即日起至2月23日HARBOUR CITYZEN會員，於場內參與商戶同日憑匯豐信用卡簽帳滿2000元或以上（最多兩間不同商戶），即可換領100元新年電子現金券1張。又如太古廣場的優惠，即日起至1月28日太古廣場above會員計劃會員，於場內憑合資格渣打信用卡消費，即日累積電子消費金額滿2800元或以上，可獲價值130元的MOViE MOViE太古廣場換票證乙張，以及太古廣場50元電子購物禮券。

善用信用卡回贈 注意條款

無疑直接選用可提供較高現金回贈的信用卡消費，可免受制於商場優惠條款，但仍有可能會受到信用卡回贈條款所局限，因部分信用卡需於指定商戶或指定日子消費，方可提供較高回贈。以DBS COMPASS VISA為例，持卡人需於逢周三憑卡於全港超市單一淨簽帳滿300元，方可獲8% COMPASS Dollar回贈（見表2）。

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