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經濟
袁國守 投資心戰室

投資策略

袁國守：特朗普回歸 跨國銀行股料續強勢

【明報專訊】特朗普今天（20日）重返白宮，各方已深入分析可能帶來的改變，趁「侵侵」就職首天，來個簡單的撮要，以捕捉「特朗普2.0」潛在的投資機會。較多人打賭的是，未來4年美國通脹將升溫，有利商品及當地消費板塊；同時，金融業監管有望放寬，加上降息步伐減慢，料跨國銀行股可延續去年強勢。

美國候任總統特朗普就職禮今天舉行，代表「侵侵」正式成為第47任美國總統。特朗普未實質重新掌權前，已不斷打「開口牌」，包括聲稱向多國微收關稅，中國最高60%，其他地區10%至20%。

雖然外媒最新傳出，特朗普的經濟團隊正討論每月漸進式提高關稅，藉此增加與其他國家的談判籌碼，並避免美國通脹急升，但近月當地通脹呈「抗跌」迹象，有證券商如巴克萊料2025年聯儲局僅減息1次，意味今輪減息暫告一段落，亦預示關稅實施將刺激通脹。

還值得留意，特朗普上台後，勢將收緊移民政策，一旦落實大規模遣返非法入境者，料導致美國勞動力短缺，最終引致工資上漲和服務業通脹。根據Peterson Institute的分析，額外10%進口關稅或令美國通脹暫時增加約1個百分點，但大規模遣返非法移民會使通脹迅速增加超過3個百分點，並需要幾年時間才能恢復正常。沙盤推演，通脹升溫，商品價格上升，黃金石油等資源受惠，在投資組合中不可或缺。

市場預期放寬金融監管

此外，假如通脹回升，消費者勢多加「格價」，以低廉價格作招徠的大型連鎖零售商將得益，所以Walmart（美：WMT）及Costco（美：COST）值得吼實。另外，市場預期特朗普上任後會放寬金融監管，大型銀行股有望延續2024年強勢，摩根大通（美：JPM）、高盛（美：GS）及花旗（美：C）股價在過去一年累漲55%、66%及57%。

近日多家華爾街大行先後公布季度業績，表現皆亮麗，當中高盛第四季利潤按年增長超過一倍，達到41億美元，主因其投行業務強勁及資產管理業務擴張。至於以資產值計算，美國最大銀行摩通也交出佳續，第四季利潤按年增50%至140億美元，全年利潤增至585億美元，同創新高。

回看去年底，當特朗普勝選後，摩通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）以「dancing in the street」來形容許多銀行家的心情，因連續多年的監管，阻礙了信貸，特朗普上台則有望放寬監管。有樂觀派甚至認為，去年銀行股的升勢只是一個開始，今年有望重現90年代中的盛况，因當時的聯儲局主席格林斯潘大幅降息，使美國經濟「軟着陸」，且當年時任美國總統的克林頓也放鬆銀行業管制。不過，戴蒙上周提醒，通脹仍然存在居高不下的風險，這會侵蝕家庭預算，也會打擊企業，並強調地緣政治不穩定的持續危險，稱當前環境是「自二戰以來最危險、最複雜的」。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 投資心戰室]

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