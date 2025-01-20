明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
陳智鑾 理財信箱

50歲前財務自由 享穩定被動收入方法

【明報專訊】讀者來信：

我希望在50歲前建立穩定的被動收入，減少對主動收入的依賴，為退休生活作好準備。但現時市况不穩，如何選擇合適的投資策略？應該如何分配資金？

筆者回覆：

建立穩定的被動收入是非常明智的理財目標，特別是在50歲前完成，能令退休生活更加輕鬆自如。要達成這個目標，選擇合適的資產和制定長期計劃至關重要，能有助分散風險並逐步增加收入來源。

政府債高評級企債收益率4厘至6厘

被動收入的主要來源有以下幾項：

股息收入：投資於穩定派息的股票或基金，是被動收入的來源之一。香港股市的平均股息率約為6.5厘，即使2024年市場不被看好之下，恒指仍錄得近20%的升幅，為投資者帶來資本增值與現金回報的多一重收益。選擇大型、成熟的企業是穩健策略，這些優質資產在市場波動中往往具有較強的抗跌能力，適合長期持有。

債券收入：債券投資是另一種穩定的被動收入來源，特別是在低利率或減息周期中。債券的票息能為投資者提供穩定的現金流，並且在市場波動時相對安全。優質政府債券或高評級企業債券的年化收益率約在4厘至6厘之間，適合作為長期資產配置的一部分。同時，債券價格與利率呈反向關係，當利率下降時，債券價格有可能上升，為投資者提供額外的資本增值機會。

年金和儲蓄型保險：對於偏好低風險的投資者，年金和儲蓄型保險是一個不錯的選擇。這類產品能提供固定回報，特別適合退休前需要穩定現金流的人士，但需注意流動性限制及產品年期是否符合需求。

債券股票各佔組合40% 年金佔兩成

那麼資金應如何分配呢？投資角度上應將資金分散投資於多個收入來源，以減低單一資產的風險。以下是常用的配置方案：

40%配置於債券，以產生債息收入；

40%投資於股票，以獲取股息回報；

20%購買年金或其他穩定收益產品。

除此之外，李先生可善用平均成本法，每月投入15,000元於基金或股票，有利增加本金，並降低市况波動帶來的風險。

如以150萬元的組合起步，再配以每月儲蓄，若年回報大約8%，李先生50歲時便可擁有約650萬元資產，每月可產出的被動收入有40,000元。

提早開始規劃是實現被動收入的關鍵。隨着時間的累積，被動收入的穩定性和規模將逐步增強。最後建議李先生根據自身財務狀况，分散投資於多個資產類別，並堅持執行長期計劃。此外，可定期檢視投資組合的表現，適時調整策略以應對市場變化。如有需要，建議諮詢專業理財顧問，量身訂製全面的資產配置方案，在50歲前實現財務自由，享受穩定的被動收入生活。

陳智鑾 信達興業董事物業理財專家

■理財信箱歡迎來信，電郵：chlung@mingpao.com

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳智鑾 理財信箱]

上 / 下一篇新聞

銀公：今年致力助中小企升級轉型 今季設新興市場小組 幫銀行界拓東盟中東
銀公：今年致力助中小企升級轉型 今季設新興市場小組 幫銀行界拓東盟中東
稱港經濟不會太差 政策種子開始收成
稱港經濟不會太差 政策種子開始收成
宜家料今年生意勝去年 暫不開新店
宜家料今年生意勝去年 暫不開新店
精算學會：業界可結合AI拓ESG
精算學會：業界可結合AI拓ESG
律師籲家族傳承預留彈性 設替代方案
律師籲家族傳承預留彈性 設替代方案
高盛：美加關稅料溫和 超配中國股市
高盛：美加關稅料溫和 超配中國股市
往績回顧：中銀國際白韌上期看好 中芯上周升幅冠藍籌
往績回顧：中銀國際白韌上期看好 中芯上周升幅冠藍籌
瑞士寶盛鄧啟志：內地穩增長 恒指今年上望24000
瑞士寶盛鄧啟志：內地穩增長 恒指今年上望24000
中金：今年港IPO集資額或續改善
中金：今年港IPO集資額或續改善
醬油龍頭海天 拓海外覓新動力
醬油龍頭海天 拓海外覓新動力
銀河證券料港今年樓價升3% 「高才通」增需求 發展商或毋須再大劈價散貨
銀河證券料港今年樓價升3% 「高才通」增需求 發展商或毋須再大劈價散貨
冀中央動用資金救內房 直接購商品房
冀中央動用資金救內房 直接購商品房
晶泰上市7個月 即配股籌11億
晶泰上市7個月 即配股籌11億
港研人造蜘蛛絲 強韌兼具形狀記憶
港研人造蜘蛛絲 強韌兼具形狀記憶
獲日內瓦國際發明獎
獲日內瓦國際發明獎
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：業績改善 招行Call 28827
劉思明：業績改善 招行Call 28827
張兆聰：低吸煤炭股博反彈
張兆聰：低吸煤炭股博反彈
張兆聰：MRVL高位整固完成欲突破
張兆聰：MRVL高位整固完成欲突破
伍禮賢：中國重汽業績逆流而上
伍禮賢：中國重汽業績逆流而上
涂國彬：特朗普上場 金價可受惠
涂國彬：特朗普上場 金價可受惠
陳大為：Trump上台後 美科技股走勢預測
陳大為：Trump上台後 美科技股走勢預測
袁國守：特朗普回歸 跨國銀行股料續強勢
袁國守：特朗普回歸 跨國銀行股料續強勢
謝偉銓：政府應帶頭減拖數 加快工程項目付款（二之二）
謝偉銓：政府應帶頭減拖數 加快工程項目付款（二之二）
《幫你格價》：辦年貨用商場優惠有着數
《幫你格價》：辦年貨用商場優惠有着數
沈永年：掌靜脈NFC支付愈趨普及
沈永年：掌靜脈NFC支付愈趨普及
陳正犖：英鎊反彈阻力留意1.24
陳正犖：英鎊反彈阻力留意1.24
許健生：特朗普2.0：對全球創科產業的影響
許健生：特朗普2.0：對全球創科產業的影響
溫傑：新遊戲反應理想 網易估值具上升空間
溫傑：新遊戲反應理想 網易估值具上升空間
袁國守：港股後向 還看特朗普新政
袁國守：港股後向 還看特朗普新政
林少陽：窺探美新財長未來施政方針
林少陽：窺探美新財長未來施政方針
技術取勝：騰訊50周線有支持
技術取勝：騰訊50周線有支持
李聲揚：匯控渣打國泰電盈表現強勢
李聲揚：匯控渣打國泰電盈表現強勢
蔡金強：特朗普阻不了中國出口浪潮
蔡金強：特朗普阻不了中國出口浪潮
艾雲豪：職場見聞錄：電梯門內外眾生相
艾雲豪：職場見聞錄：電梯門內外眾生相
李順威：美通脹降 股債反應偏大
李順威：美通脹降 股債反應偏大
劉思明：高追中芯風險大 寧揀長飛光纖
劉思明：高追中芯風險大 寧揀長飛光纖
瑞銀亞洲：新遊戲受歡迎 網易牛67708
瑞銀亞洲：新遊戲受歡迎 網易牛67708
摩根大通亞洲：力拓海外市場 泡泡瑪特購29100
摩根大通亞洲：力拓海外市場 泡泡瑪特購29100
周顯：對冲聯匯脫鈎的簡單辦法
周顯：對冲聯匯脫鈎的簡單辦法
王弼：美M2增長溫和 通脹毋須過慮
王弼：美M2增長溫和 通脹毋須過慮
曾淵滄：中美關係或現改善契機
曾淵滄：中美關係或現改善契機
湯文亮：港交所與小紅書
湯文亮：港交所與小紅書
陳永傑：一手存貨壓力大 宜趁機入市
陳永傑：一手存貨壓力大 宜趁機入市
廖偉強：新盤庫存成樓市關鍵
廖偉強：新盤庫存成樓市關鍵
布少明：樓市購買力醞釀再爆發
布少明：樓市購買力醞釀再爆發
王品弟：私宅獲利比率企穩
王品弟：私宅獲利比率企穩
合景泰富：港樓市下半年料反彈 冀中央再出招提振經濟 樓價今年有望升5%
合景泰富：港樓市下半年料反彈 冀中央再出招提振經濟 樓價今年有望升5%
話你知：凱玥巨無霸最大9663呎
話你知：凱玥巨無霸最大9663呎
一手成交兩日逾250宗 3個月周末新高
一手成交兩日逾250宗 3個月周末新高
內地專才斥5.5萬連租港景峯兩伙
內地專才斥5.5萬連租港景峯兩伙
一號．西九龍3房戶 990萬沽 業主料輸6%
一號．西九龍3房戶 990萬沽 業主料輸6%
工廈去年買賣註冊金額近147億 跌2.5%
工廈去年買賣註冊金額近147億 跌2.5%
傲華主打一兩房 生活起居便利
傲華主打一兩房 生活起居便利
名城呎價1.4萬沽 新春後料交投升
名城呎價1.4萬沽 新春後料交投升
MPF美股動力料可持續
MPF美股動力料可持續