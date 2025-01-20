往績回顧：中銀國際白韌上期看好 中芯上周升幅冠藍籌

目前回看的話，恒指上周不單回升519點或2.73%，而且中芯及京東股價升幅分別達21.95%及12.07%，在83隻藍籌中排名第一位及第二位，可見白韌測市準確。在今期第19頁「技術取勝」則有中芯、京東及其他中資科技股的技術分析，讀者可以留意。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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