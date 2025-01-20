高盛：美加關稅料溫和 超配中國股市

明報記者 葉創成

恒指上周回升519點或2.73%，收報19,584點，若與去年1月22日低位14,794點比較更大幅上升4790點或32.37%，表現不錯，惟一年前港股投資氣氛其實是十分悲觀的，當時受市場對內地經濟增長前景憂慮，更有流言指外資擬為中國股市倉位清倉，因此恒指去年1月首22日曾沽壓湧現，由2023年底收市報的17,047點累積大跌2253點或13.21%，1月22日最低報14,794點（見圖1）。

美若全球加關稅 推高通脹約1個百分點

不過，正如去年1月25日見報、題為「高盛慕天輝：內房回穩 中國股市或現曙光」的報道，高盛慕天輝出席該行主辦的「全球宏觀論壇──亞太區專場2024」表示，內地政府料將積極出台政策穩增長，當中，內房市場表現將會相對回穩，這亦意味着內房疲弱對股市的拖累將會淡化，中國股票投資者可能開始見到黑暗隧道盡頭的曙光。目前回看，高盛慕天輝上述預測十分準確，而上周高盛亦載譽歸來舉辦「全球宏觀論壇──亞太區專場2025」，慕天輝及他的同事高盛全球首席股票策略分析師Peter Oppenheimer均有主講，記者把握機會請教兩大投資專家對中國以及全球股市的最新觀點，特別是特朗普即將重返白宮帶來的影響。

被記者問及特朗普在當地時間今日即將重返白宮出任美國總統，市場料特朗普將會推動美國下調企業稅、上調關稅及調整移民政策，這些政策對全球投資市場料帶來什麼影響？特別是特朗普會否如他競選時及當選後所說向中國加徵60%關稅外，亦向加拿大及墨西哥加徵25%關稅？

Oppenheimer表示：「現時當然沒有人準確知道事態將如何發展，而就關稅這問題我們還是有些見解可以分享。愈是加徵關稅的話，美國通脹便愈高，對被加徵關稅國家經濟增長衝擊便愈大，因此我們相信假如特朗普總統真的向中國加徵60%關稅、向加拿大及墨西哥加徵25%關稅、向全球其他國家加徵10%關稅的話，對美國通脹有很大影響，可以推高通脹約1個百分點，這很可能將阻止聯儲局進一步減息，故很可能亦對股市帶來不利影響。但我們不相信上述情况會發生。我們覺得美國將會針對性向個別國家加徵關稅，即不會向全球國家也加徵至少10%關稅。」

美長債息若續升 限制白宮減稅空間

至於特朗普再任美國總統後將如何推動政府下調企業稅，Oppenheimer指出，愈減稅的話，美國財赤便會愈高，這便為長債孳息率帶來上升壓力，因此減稅空間其實是有限制的，至少要視乎長債孳息率此市場反應而定。

Oppenheimer指出，近月市場對於特朗普再任美國總統後加徵關稅的預期已相對沒有此前那麼負面或恐懼，即已反映他上述的觀點，因此美股期內表現亦不錯，即使其估值本已不低，而且長債孳息率上升理論上亦不利估值，惟估值仍可繼續上升。《Money Monday》翻查彭博數據，美股標指目前市盈率高達27倍，明顯高於過去10年平均值的21.6倍（見圖2）。

美股已反映很多好消息 宜對冲風險

正因如此，從逆向思維出發，Oppenheimer認為，假如特朗普再任美國總統後向其他國家大幅加徵關稅，或下調企業稅力度令市場失望，會對美股帶來負面影響，故Oppenheimer強調不止要分散至投資美股以外，亦可考慮以衍生工具來對冲所持有美股的下跌風險。

可以留意的是，標普道瓊斯指數亞太區指數投資策略主管李受珍在《Money Monday》第481期（本月6日出版）封面故事專訪中表示，截至2023年12月底標指估計獲約10萬億美元資產追蹤其表現，當中，交易所買賣產品（exchange traded products）佔1.57萬億美元、非上市資產佔5.28萬億美元、以期權及期指等交易所買賣衍生工具（exchange traded derivatives）追蹤標指表現的資產亦佔3.19萬億美元，可見標指或美股衍生工具交易量及流動性龐大，投資者不需要擔心沒有選擇或難以買賣。

美或向華中間品加60%關稅 消費品不加

就特朗普再任美國總統後向中國加徵關稅預期會出現的情况，慕天輝表示：「我們預期美國將會向中國加徵20%關稅，很多投資者、包括中國在岸市場的投資者也認為我們太過樂觀，原因特朗普曾表示要向中國加徵60%關稅。我們要解釋的是，美國預期將會向中國加徵20%的關稅，這屬加權平均增加（weighted average increase）、而非每件貨品同樣增加20%關稅，背景是目前中國向美國出口產品估計一半屬於消費品（consumer goods），假如在這領域大幅加徵關稅的話，正如Oppenheimer所說這會對美國帶來輸入性通脹，尤其是美國低收入人士近年本已十分關注通脹問題，而他們在去年11月總統大選中普遍支持特朗普，便是特朗普勝選的原因之一，所以我們覺得特朗普重返白宮後對向來自中國的消費品加徵關稅會很小心，原因是這會為通脹帶來直接的影響。作為比較，我們認為美國可能會向來自中國製造的中間品（intermediate goods、即在整個生產過程中，位於原物料及最終產品之間的所有商品）加徵60%關稅。綜合來說，加權平均所有中國入口美國產品的話，我們料加徵關稅稅率是20%。」

基於上述美國僅向中國加徵20%關稅的假設，而且預期內地政府今年將會推出更多政策推動經濟增長、利好企業盈利，加上現時中國股市估值仍然偏低，慕天輝透露，目前高盛予中國股市「超配」（Overweight）評級。《Money Monday》翻查彭博數據，MSCI中國指數目前市盈率約11倍，低於過去10年平均值的13.8倍（見圖3）。

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[封面故事]