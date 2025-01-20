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經濟

律師籲家族傳承預留彈性 設替代方案

【明報專訊】新世界發展（0017）近期因為第三代鄭志剛接班變陣，引起市場熱議。古明慧律師行合伙人黃楚儀律師接受本報訪問時表示，這反映家族制定好安排後仍要不時檢視及修正。同時亦可考慮設定儲備及機制，助家族成員為落實新生意圓夢。

家族成員間宜保持溝通

雖然很多時家族均有傳承及交接計劃，但是黃楚儀強調「安排是死的，人是生的」，原因是很多時事情未必如計劃一般，因此要預留彈性。「例如在提述意願時不用寫得『太實』，而是保留精粹。」黃續稱，尤其在訂立憲章規條時，很多時設想得太美好而做不到，便適宜改立具實際作用的條文及替代方案。到落實推動家族治理時，家族亦要安排活動及保持成員間溝通去配合，有需要在開首幾年讓專業人士提供協助，直到上軌道為止。

在規劃接班時，她說在過程中難免有「一言堂」的情况出現。例如家族企業創辦人認為子孫要跟從他的做法，但是若要第二三代接棒，也應該諮詢家庭成員意見，了解他們接受程度，而非硬性執行。表現文靜的家庭成員的想法因為難以評估，更往往帶來暗湧。他們作為專業人士既要保持中立去聽取成員意見，亦要觀察，憑經驗及直覺，包裝好適用的傳承方案，用適當言詞去表達，令大家感到舒服。一旦遇到家族成員爭錢爭權，他們需留意涉事成員是否因為有深層次的考慮，例如因為要對小朋友提供多些保障的生活問題而引致糾紛，並作排解。

就算現時有很多工具可配合傳承，例如有保險、遺囑、信託及家族辦公室等，但黃楚儀稱，由於將來存在未知之數，故宜定期審視是否可行及改正，「很多時會因為家庭成員數目有變、架構變化、結婚、離婚甚至有婚外情，導致需改動。」黃續稱，法例變化、新工具出現及稅制改變亦會觸發變動，「近期變化最大，並需要去定期審視的觸發點，很多時與稅制改動有關，尤其在英、美大選後為甚，凡有改動，均影響到信託及家族辦公室運作。」

黃指出，家族新一代多對參與慈善及ESG感到興趣。若要讓下一代才華得到發揮，家族可訂立儲備，透過機制去審議，確定家族成員的新生意建議可行時，才提供資金助其圓夢，藉此鼓勵下一代創業，去作獨當一面的發展。

相關字詞﹕黃楚慧 古明慧律師行 鄭志剛 新世界發展

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