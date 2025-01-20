精算學會：業界可結合AI拓ESG

可助評估自然災害風險

他說，業界過往依賴歷史數據及假定的傳統精算模型，隨着應用大數據及人工智能可做更好的分析、風險定價及預測，「可以在新型風險管理運作上，例如在ESG領域，甚至在極端天氣、氣候變化，以及百年一遇的天氣情况，評估當中產生的自然災害風險，並因應開發更複雜的運算及設定更多參數」。他相信業界可藉此進一步完善應用方案，以適用於更多地區發展。保險公司可將ESG元素納入決策內，做投資組合配置並做較大投資，然後向投資者說明產品符合ESG要求，甚至在強積金引入ESG基金。

林溢東預期，市場日後會更講求客製化，例如用物聯網技術收集數據，了解客人的健康情况後去制定適用保險方案。將來因應市場對健康注重、社會呈老年化，林溢東稱，可改進保險產品設計，不單是只顧儲錢應付日後龐大醫療開支，而是可供北上退休者享用當地設施，提升醫療資本運用效益。

幫一帶一路國家設計產品

林溢東還稱，香港可扮演卓越中心的角色去匯集業界支持不同的一帶一路國家，在獲得一般保險支援下展開大型基建項目。在港的國際保險公司已孕育精算人才，可輸出及服務不同國家，到中東依據伊斯蘭保險（Takaful）着重公平及共享的要求去設計產品。

2024亞洲精算大會相隔6年後重臨香港舉行，身兼大會籌備委員會聯席主席的林溢東指出，去年大會請來超過1000名業界参與，除了反映香港是精算行業樞紐，亦在會內觸及ESG、人工智能、大數據等題目，加上目前香港亦醞釀參與更多巨災保險及再保險，並擬到大灣區發展，議題增加，市場機遇愈大、對人才需求自然更殷切。林溢東稱，自2024年7月推動《2023年保險業 （修訂）條例》，業界需要更多人才配合。他認為香港現時每年培育120至150名生力軍，遠水不能救近火，還要設立委任精算師機制經本地考試認可後登記，以及透過政府搶人才，多層次去充實人才。