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經濟

銀公：今年致力助中小企升級轉型 今季設新興市場小組 幫銀行界拓東盟中東

【明報專訊】近年本港中小企經營困難，去年金管局與銀行公會成立中小企融資專責小組，除了處理中小企融資困難個案，也加強與工商界溝通協助中小企升級轉型。今年輪任的銀行公會主席禤惠儀表示，專責小組曾處理400多宗個案，了解中小企不同難題，協助中小企轉型會是公會今年的工作重點之一，尋找伙伴合作幫助它們業務數碼化、增加跨境業務等，創造新業務模式，「息口下跌絕對有助投資胃納，但最重要是能否幫助中小企轉型，讓它們能開源，看到有生意做」。

明報記者 歐陽偉昉

禤惠儀表示，專責小組處理中小企融資困難個案時，部分可透過銀行加強溝通解說、提供彈性還款安排等解決，惟部分行業有結構性轉型需要，銀行角色不止在於是否提供融資，而是主動與商會、中小企聯繫，並協助它們升級轉型。

美今年料減息兩次 港將跟隨

她指今年銀行業界計劃與更多伙伴合作，例如中小企若需要將供應鏈遷移至東南亞發展，銀行會尋找展覽伙伴合作，外訪時亦會為中小企提供轉介，另外中小企倘缺乏人手為業務數碼化，銀行界亦計劃尋找金融科技伙伴，製作數碼化「懶人包」給予幫助。

人幣國際化專長可助東南亞廠商

過去兩年本港利率高企，增加企業財務成本，雖然去年9月美國減息周期開始，但市場憂慮新政府加徵關稅或推高通脹，令今年減息預期降溫。禤惠儀預期今年美國減息兩次，港息會跟隨美息走向，港息雖然維持高位，但已較去年下跌，儘管不能預期息口急跌可推動營商氣氛迅速改善，但目前高才通、家族辦公室等政策開始收成，營商環境會在業務轉型下逐漸改善，而且更具持續性。

銀公今年另一個工作重點，包括鞏固國際金融中心地位，禤惠儀指今年面對關稅、地緣政治等較多變數，業界除了做好防守，也要進攻得宜，銀公將於首季成立新興市場工作小組，拓展東盟與中東業務。去年銀公出訪東南亞了解當地需要後，今年小組則會與當地團體更深入討論，探索如何落實應用案例，例如東南亞廠商持有的人民幣需要結算、投資，香港可以人民幣國際化的專長協助，而上周人民銀行和金管局公布推出1000億元人民幣貿易融資流動資金安排、優化南向債券通等政策，亦為業界拓展市場提供「彈藥」。

禤惠儀指出，東盟和中東商界亦相當希望與香港合作，因為香港擁有國際經驗，例如當年向國際投資者介紹債券通，香港業界可以過往應對國際投資者的習慣做解說，同時香港擁有與內地互聯互通的獨特地位，而內地的國際經驗尚需逐漸建立。

推動金融創新人才培訓

除此以外，今年銀公工作重點，亦有推動金融創新、保障消費者，以及人才培訓。

相關字詞﹕中小企融資專責小組 禤惠儀 銀行公會 人民幣貿易融資流動資金安排 人民幣國際化 中小企

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