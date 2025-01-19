美FTC指騙用戶 手遊《原神》罰款1.56億

【明報專訊】內地手機遊戲《原神》開發商米哈遊旗下海外營運子公司Cognosphere，與美國聯邦貿易委員會（FTC）上周五就被指侵犯兒童私隱法例，以及欺騙用戶購買遊戲內交易物品的真實成本和中獎機率達成和解協議，將被罰款2000萬美元（約1.56億港元），並禁止16歲以下青少年在未經父母同意下在遊戲購買物品，以及須披露遊戲內虛擬貨幣的兌匯率和寶箱中獎機率等。
FTC聲明批評《原神》以複雜交易系統隱藏真實花費和遊戲寶箱中獎機率，讓玩家花費數百美元購買幾乎不可能贏得的獎品，另指營運公司不當處理其收集的兒童玩家數據，向廣告商在內的第三方分享，要求除獲得其父母同意，必須刪除以往收集13歲以下兒童的任何個人信息。Cognosphere則發聲明指FTC多項指控並不準確，惟同意和解，會據協議於未來數月引入新的年齡限制和父母同意保護措施。統計顯示，《原神》自2020年推出以來已帶來超過60億美元收入。
報告憂大型科企礙AI開發者競爭
另外，FTC上周五發表科技企業就人工智能投資和伙伴合作的研究報告，認為OpenAI、Anthropic等人工智能開發者，與Alphabet（美：GOOGL）、亞馬遜（美：AMZN）和微軟（美：MSFT）等大型雲端服務供應商合作，在獲取運算資源和工程人才能力上，可能影響與沒有合作伙伴的人工智慧開發者之間的競爭，當局亦關注科企可以得到其他人無法取得的敏感技術和業務信息，如生成式AI模型和AI開發方法等，AI開發商或被限制使用不同服務商，增加轉換伙伴的技術成本。