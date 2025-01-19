美FTC指騙用戶 手遊《原神》罰款1.56億

FTC聲明批評《原神》以複雜交易系統隱藏真實花費和遊戲寶箱中獎機率，讓玩家花費數百美元購買幾乎不可能贏得的獎品，另指營運公司不當處理其收集的兒童玩家數據，向廣告商在內的第三方分享，要求除獲得其父母同意，必須刪除以往收集13歲以下兒童的任何個人信息。Cognosphere則發聲明指FTC多項指控並不準確，惟同意和解，會據協議於未來數月引入新的年齡限制和父母同意保護措施。統計顯示，《原神》自2020年推出以來已帶來超過60億美元收入。

報告憂大型科企礙AI開發者競爭

另外，FTC上周五發表科技企業就人工智能投資和伙伴合作的研究報告，認為OpenAI、Anthropic等人工智能開發者，與Alphabet（美：GOOGL）、亞馬遜（美：AMZN）和微軟（美：MSFT）等大型雲端服務供應商合作，在獲取運算資源和工程人才能力上，可能影響與沒有合作伙伴的人工智慧開發者之間的競爭，當局亦關注科企可以得到其他人無法取得的敏感技術和業務信息，如生成式AI模型和AI開發方法等，AI開發商或被限制使用不同服務商，增加轉換伙伴的技術成本。