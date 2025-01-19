特朗普上任前夕 美聯儲退出綠色金融網絡

NGFS：聯儲局非督導委員會成員

NGFS回應對其退出表示遺憾但尊重決定，並表示聯儲局不是其督導委員會成員（Steering Committee），沒有領導任何工作流程，其央行和監管機構成員將一如既往，堅定地通過網絡作出行動。

NGFS於2017年成立，現時有143個成員，包括香港金管局，成立目的是制定及推廣實施最佳實踐方法，並進行綠色金融相關分析工作。成員以自願方式交流經驗、促進金融界環境及氣候風險管理的發展，並動員主流融資支持轉型至可持續經濟體系。聯儲局於NGFS成立後3年加入，為第96個加入的成員。

保守思潮近年在美國抬頭，共和黨對綠色金融等「政治正確」議題持反對態度，環保政策亦被認為阻礙傳統能源行業發展，損害美國經濟利益。

去年有共和黨眾議員去信紐約和三藩市聯儲銀行，要求提供與NGFS和國際結算銀行（BIS）之間的工作資料和協議細節，並稱聯儲銀行向它們讓渡監管權力，讓美國金融體系在競爭中處於劣勢。

銀行紛退出 NZBA暫停活動

此外，陸續有銀行退出綠色金融組織，道明、滿地可、加拿大國民銀行和加拿大帝國商業銀行上周五公布退出淨零銀行聯盟（NZBA）。高盛、摩根大通、花旗等6家大型美國銀行已在去年底退出，本月資產管理公司貝萊德也退出後，NZBA宣布暫停活動並作出檢視，以符合最近環境變化。