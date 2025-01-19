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經濟

IMF上調內地今年經濟增長預測至4.6%

【明報專訊】國際貨幣基金組織（IMF）上周五更新世界經濟展望，中國內地今年經濟增長預測較去年10月報告調高0.1個百分點至4.6％，明年經濟增長預測則獲上調0.1個百分點至4.5％，反映財政措施帶來額外增長動力。不過IMF首席經濟學家古蘭沙（Pierre-Olivier Gourinchas）表示，一旦內地財政和貨幣政策不足以解決國內經濟問題，將有陷入債務型通縮風險，物價下跌令負債的實際價值推高，進一步收縮經濟活動。

反映財政措施帶來額外增長動力

IMF表示，上調內地增長預測是基於去年11月公布的一系列財政刺激措施，在很大程度抵消貿易政策不明朗和房地產對投資的拖累。明年則因應貿易不明朗消退，加上提高退休年齡減緩勞動力供應下降，上調經濟增長預測。內地上周五公布去年GDP增長5％，古蘭沙表示較IMF預期的4.8％有驚喜，不過內地仍要推動內需作為更重要的增長動力，減少單靠外需的依賴。他又指近期中國國債孳息率急跌，顯示投資者資金流向避險，他們對內地經濟的憂慮正在上升。

IMF上調今年全球經濟增長預測0.1個百分點至3.3％，美國增長預測調高0.5個百分點至2.7％，幅度為發達經濟體中最多，IMF指美國當地潛在需求和勞工市場強勁、投資有所加快等。特朗普將上任美國總統，他提出對全球貨品徵收10％關稅，對華進口貨品更加徵六成。古蘭沙表示，未來美國政策有很大不確定性，要觀察具體措施才能作出結論。

IMF報告指出，現時通脹較特朗普首個任期時更易上升，關稅影響或較當年更嚴重。貿易保護主義降低投資和市場效率，再次擾亂供應鏈，或影響中短期經濟增長。特朗普提出減稅，IMF認為可增加產出，或為全球帶來正面外溢效應，不過長遠或引導更大幅度縮減財政政策，對於監管放鬆，IMF認為有助增強商業信心、鼓勵投資，惟過度放鬆法規或會加大經濟繁榮與蕭條的動力。

相關字詞﹕國際貨幣基金組織 關稅 特朗普 經濟增長 通脹 美國 古蘭沙 中國

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