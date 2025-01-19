耶倫：下周二起採「非常規措施」 防美債違約

耶倫表示，只要債務上限獲調高或暫停，有關聯邦政府退休人士及僱員就不會受到影響。

彭博社引述債券市場策略師認為，因為目前由共和黨控制兩院，相信特朗普上任後更容易就暫停及取消法定債務上限與國會達成協議。

籲提高或暫停債務上限

獲提名為下任財政部長的貝森特（Scott Bessent）上周四出席國會聽證會時重申，如果他的任命獲得確認，美國不會出現債務違約，如果特朗普希望取消債務上限，將與國會合作實現目標。

另外，美國財政部公布截至去年11月底海外持有美國國債持倉，中國內地較上月增持85億美元美國國債，為5個月以來首度增持，不過較2023年底仍減持477億元，持倉升至7686億美元，續為第二大持有人。

內地5個月首增持美債

美債最大海外持有人仍為日本，去年11月減持31億美元，持倉規模仍達1.1萬億美元；第三大的英國11月增持223億美元至7656億美元；香港則增持74億美元至2557億美元，排名第十三。